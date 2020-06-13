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«Не трогайте детей, кем бы ни были их родители». Министр образования про педагога, уволенного за резкий пост о Коле Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Помните
Напомним, речь про Анну Северинец. Она – известный в Беларуси педагог, писательница. Работает в Смолевичской районной гимназии, преподает беларуский и русский язык и литературу. Ее пятилетний контракт заканчивается 17 августа. 11 июня директор школы сказал, что продлевать его не будут из-за ее поста со стихотворением про сына президента. «[Директор] сказал, что как учитель я имею право на мнение о системе образования, но я не имею права как учитель критиковать власть, что наша задача – обслуживать идеологию, которая есть. И пока я не высказывалась в адрес первого человека, то это понимали, а теперь не понимают», – вот объяснила сама Анна Северинец объяснила эту ситуацию журналистам.
Директор, уволивший Анну, от комментариев отказался. Зато согласился об этом сказать сам министр образования Игорь Карпенко: «Продление или непродление контракта с работником учреждения образования относится непосредственно к компетенции нанимателя. Но, как человек, педагог и отец, я понимаю, почему директор принял такое решение. Педагог не вправе манипулировать детьми, чтобы угодить своим политическим взглядам: «Не трогайте детей, кем бы ни были их родители, и как бы вы к ним не относились», – заявил Карпенко.
Почитайте стихотворение, которое стоило беларускому педагогу работы:
А я за вас не галасавала ніколі.
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«Не трогайте детей, кем бы ни были их родители». Министр образования про педагога, уволенного за резкий пост о Коле Лукашенко
Помните историю о том, как беларускую учительницу с 15-летним стажем уволили из школы за резкий пост про Колю Лукашенко? Министр образования Игорь Карпенко...
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