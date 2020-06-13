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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения Ефремова

13.06.2020 14:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения Ефремова

Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП в Москве, не приняли извинения артиста Михаила Ефремова, по вине которого произошла авария. Семья погибшего также откажется от денежной компенсации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова адвоката Александра Добровинского, представляющего семью Ефремова.

Адвокат связался с братом погибшего Валерием вскоре после выхода видеообращения Ефремова, в котором актер извинялся и обещал оказать финансовую поддержку семье Сергея Захарова.

Адвокат также процитировал брата Захарова.

Добровинский добавил, что представители семьи Захарова намерены идти до конца и будут добиваться справедливого решения суда.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП в Москве, не приняли извинения артиста Михаила Ефремова, по вине которого произошла авария. Семья погибшего также...
 
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