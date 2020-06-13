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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения Ефремова
Источник материала: ОНТ
Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП в Москве, не приняли извинения артиста Михаила Ефремова, по вине которого произошла авария. Семья погибшего также откажется от денежной компенсации. Об этом
Адвокат связался с братом погибшего Валерием вскоре после выхода
Адвокат также процитировал брата Захарова.
Добровинский добавил, что представители семьи Захарова намерены идти до конца и будут добиваться справедливого решения суда.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП в Москве, не приняли извинения артиста Михаила Ефремова, по вине которого произошла авария. Семья погибшего также...
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