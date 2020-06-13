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Минтруда: «Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться»

13.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 40 звонков поступило на горячую линию Минтруда по вопросам незаконного увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минтруда: «Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться»


Все они будут проанализированы специалистами ведомства. Реакция последует по каждому обращению. Напомним, разобраться в причинах участившихся увольнений людей в частных фирмах на минувшем совещании по актуальным общественно-политическим вопросам поручил Президент.

Минтруда: «Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться»

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Это разные обращения, по разным причинам. Но главное мы все их проанализируем, и, если такие факты будут выявлены, конечно же, соответствующие меры будут приняты, и все права людей будут восстановлены.

Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться. Телефон – прием информации, в дальнейшем начинают работать специалисты: изучают документы, при необходимости мы будем встречаться и с человеком.

Минтруда: «Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться»

Горячая линия продолжает свою работу. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Сообщить о фактах необоснованного увольнения можно и в субботу – с 9 до 12.  

Люди в материале: Игорь Старовойтов

 
 
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Новости Беларуси. Около 40 звонков поступило на горячую линию Минтруда по вопросам незаконного увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Все они...
 
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