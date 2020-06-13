В Чемпионате Беларуси по футболу – матчи 13 тура

Источник материала: ОНТ

Накануне состоялись две игры 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу. «Ислочь» обыграла клуб «Минск» – 1:0.

«Городея» дома разгромила «Слуцк» – 3:0. Главный герой встречи – Сергей Архипов, который оформил дубль. Еще один точный удар на счету защитника «Городеи» Кирилла Павлючека. Сегодня в программе – три матча. В эти минуты проходит встреча «Неман» – «Смолевичи». А в 6 часов вечера в Жодино стартует один из центральных поединков тура. «Торпедо-БелаАЗ», которое занимает 3-е место в таблице, примет чемпиона страны брестское «Динамо». В 20:00 Столичное «Динамо» начнет домашнюю игру с мозырской «Славией». Главное противостояние тура завтра. Лидер первенства БАТЭ примет солигорский «Шахтер», который располагается на втором месте турнирной таблицы и отстает всего на 2 очка.

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