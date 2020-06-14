В Совете Республики обсудили развитие эпидемиологической ситуации в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Развитие эпидемиологической ситуации обсудили на совещании в Совете Республики. Будет ли вторая волна и чего ждать в ближайшее время – своё мнение высказали ведущие учёные-инфекционисты, руководители медучреждений и представители профильного министерства.

Минздрав утверждает: ситуация в Беларуси контролируема. В некоторых регионах речь идёт о возврате перепрофилированных больниц к прежнему режиму работы. На совещании также обсудили организацию платного экспресс-тестирования и возможности для реабилитации.

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