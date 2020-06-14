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«Сюрприз от Овечкина» назвали самым смешным моментом сезона NHL
Источник материала: ОНТ
Капитан клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин победил в голосовании болельщиков Fan Choice Awards в номинации «Гифка года» (GIF of the Year). Об этом
Смешной момент с российским хоккеистом произошел в октябре 2019 года во время разминки перед игрой с «Торонто». Режиссер трансляции показывал ребенка на трибуне. Внезапно в кадр ворвался Овечкин. Гифка получила название «Сюрприз от Ови».
За этот момент с участием Александра проголосовали 31,1% болельщиков. Также в тройку самых забавных моментов сезона вошли видео с нападающим «Колорадо» Габриэлем Ландескогом и вратарем «Анахайма» Райаном Миллером.
Кроме того, в голосовании болельщиков Fan Choice Awards была отмечена дружба россиян Артемия Панарина и Сергея Бобровского. Хоккеисты победили в номинации Best Bromance.
Ранее
Фото: NHL.com
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Капитан клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин победил в голосовании болельщиков Fan Choice Awards в номинации «Гифка года» (GIF of the Year). Об этом информирует...
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