Трамп не будет смотреть матчи сборной США после того, как федерация разрешила вставать на колено во время гимна

«Я больше не буду смотреть [их матчи]!» – написал Трамп.





Ранее с призывом отменить запрет в федерацию обратилась женская сборная США. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.





Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.