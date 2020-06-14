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Китайская CATL уверяет, что создала батарею с ресурсом 2 миллиона километров
Источник материала: Tut.by
Компания Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейший в мире производитель тяговых батарей для электромобилей, объявила о готовности начать выпуск нового поколения аккумуляторов, отличающихся рекордным сроком службы.
Китайская компания поставляет элементы для тяговых батарей концернам BMW, Daimler, Honda,
Согласно информации Bloomberg, новые батареи безотказно прослужат 16 лет, обеспечив пробег около 2 миллионов километров. При этом прочих параметров, включая запас хода, в CATL пока не раскрывают.
Вполне возможно, что больше подробностей о китайских «чудо-батареях» будет обнародовано во время Tesla Battery Day — это мероприятие должно было пройти еще в мае, но в итоге было перенесено: точная дата его проведения по-прежнему не называется.
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Компания CATL, крупнейший в мире производитель тяговых батарей для электромобилей, объявила о готовности начать выпуск нового поколения аккумуляторов c рекордным...
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