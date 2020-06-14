Китайская CATL уверяет, что создала батарею с ресурсом 2 миллиона километров

Источник материала: Tut.by

Компания Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейший в мире производитель тяговых батарей для электромобилей, объявила о готовности начать выпуск нового поколения аккумуляторов, отличающихся рекордным сроком службы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Picture Alliance

Китайская компания поставляет элементы для тяговых батарей концернам BMW, Daimler, Honda, Toyota , Volkswagen и Volvo , а с американской Tesla и вовсе открыто сотрудничает в деле разработки принципиально новых ячеек, которые могли бы использоваться для выпуска долговечных блоков с внушительным запасом хода. Как стало известно Bloomberg , китайцы уже готовы наладить производство батарей нового поколения — мол, производителям электрокаров достаточно лишь оформить заказ.

Согласно информации Bloomberg, новые батареи безотказно прослужат 16 лет, обеспечив пробег около 2 миллионов километров. При этом прочих параметров, включая запас хода, в CATL пока не раскрывают.

Вполне возможно, что больше подробностей о китайских «чудо-батареях» будет обнародовано во время Tesla Battery Day — это мероприятие должно было пройти еще в мае, но в итоге было перенесено: точная дата его проведения по-прежнему не называется.