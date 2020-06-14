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Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников приняли присягу

14.06.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников приняли присягу

«На верность Родине». Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников сегодня приняли присягу.

Торжественные церемонии прошли практически во всех частях. Правда, без родственников и друзей. Формат таких событий сейчас переведен в онлайн. Но, как оказалось, это еще и удобнее – нет ограничений по количеству людей. Так что  торжественный момент могли увидеть все желающие. Попасть в пограничные войска непросто: к призывникам высокие требования и по физической подготовке, и по моральной устойчивости. 

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«На верность Родине». Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников сегодня приняли присягу. Торжественные церемонии прошли практически во всех...
 
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