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Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников приняли присягу
Источник материала: ОНТ
«На верность Родине». Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников сегодня приняли присягу.
Торжественные церемонии прошли практически во всех частях. Правда, без родственников и друзей. Формат таких событий сейчас переведен в онлайн. Но, как оказалось, это еще и удобнее – нет ограничений по количеству людей. Так что торжественный момент могли увидеть все желающие. Попасть в пограничные войска непросто: к призывникам высокие требования и по физической подготовке, и по моральной устойчивости.
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«На верность Родине». Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников сегодня приняли присягу. Торжественные церемонии прошли практически во всех...
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