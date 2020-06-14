Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников приняли присягу

Источник материала: ОНТ

«На верность Родине». Более шестисот военнослужащих нового пополнения пограничников сегодня приняли присягу.

Торжественные церемонии прошли практически во всех частях. Правда, без родственников и друзей. Формат таких событий сейчас переведен в онлайн. Но, как оказалось, это еще и удобнее – нет ограничений по количеству людей. Так что торжественный момент могли увидеть все желающие. Попасть в пограничные войска непросто: к призывникам высокие требования и по физической подготовке, и по моральной устойчивости.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram