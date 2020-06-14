Правительство утвердило категории бюджетников, которые смогут претендовать на первоочередное получение арендных квартир

Источник материала: ОНТ

Все, кто трудятся в медицине, образовании и культуре, смогут претендовать на первоочередное получение арендных квартир. Врачи, учителя, тренеры. Правительство по поручению Президента сперва расширило список, а затем утвердило категории бюджетников, которые теперь «первые в очереди» на получение арендного жилья.

Сейчас в нем нуждаются пять тысяч работников соцсферы. Максимально остро нехватка метров ощущается в Минской и Гомельской областях. Логика государства проста: ничто не может привязать к рабочему месту больше, чем жильё. И в постановлении такой механизм прописан. Трудовой контракт с работником, претендующим на «квадраты» вне очереди, заключат на пять лет. Но главное даже не это. Самое приятное – арендные метры станут дешевле. Гораздо дешевле. Для их оплаты будут применять понижающие коэффициенты. Эта тема обсуждалась в четверг во Дворце Независимости. Александра Лукашенко поручил правительству активнее строить арендное жилье для бюджетников. Президент убеждён: кто-кто, а медики, педагоги и работники культуры в очереди за квадратами стоять не должны.

Постановление вступило в силу. В планах на этот год – 135 тысяч квадратных метров. Больше всего таких домов появится в столице, а также Минской и Брестской областях. Планы строительства в правительстве обещают корректировать ежегодно – в зависимости от числа нуждающихся.

Фото: firestock

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