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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 13-го тура

14.06.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 13-го тура

В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 13-го тура. «Неман» в Гродно обыграл «Смолевичи» – 2:0.

Брестское «Динамо» в Жодино с таким же счетом победило «Торпедо». Оба мяча были забиты в середине первого тайма. Сначала отличился Денис Лаптев, а всего через две минуты достиг цели великолепный удар из-за пределов штрафной Сергея Кисляка. Впрочем, у хозяев было немало шансов спасти игру. На 65-ой минуте защитник гостей Габи Кики получил красную карточку. А вскоре в ворота «Динамо» был назначен пенальти. Однако бразилец Липе Велозу крайне неудачно исполнил удар. «Торпедо» так и не смогло забить. Еще в одном матче минское «Динамо» с минимальным счетом 1:0 обыграло мозырскую «Славию». Единственный забитый мяч Евгения ШикАвки получился очень красивым и претендует  на звание лучшего гола тура. 

Сегодня в программе — еще три игры. В эти минуты проходит поединок столичного «Энергетика-БГУ» и бобруйской «Белшины». В 18.00 в Бресте на поле выйдут «Рух» и «Витебск». А завершит тур великолепный матч. В восемь вечера на «Борисов-Арене» лидер чемпионата БАТЭ примет своего главного конкурента – солигорский «Шахтёр», который отстает всего на два очка.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 13-го тура. «Неман» в Гродно обыграл «Смолевичи» – 2:0. Брестское «Динамо» в Жодино с таким же счетом победило...
 
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