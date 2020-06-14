Источник материала: Новости Волковыска

Коллекционеры града с цепи сорвались — и правильно делают. Нынче выпадают неплохие экземпляры. В последующие дни, как утверждает Белгидромет, продолжится лето — однако есть некоторые нюансы. Уже в субботу кое-где похолодало, но, видимо, не навсегда. Сейчас попытаемся понять, что происходит и где нас пытаются обмануть.

Красивые грозы не отменяются. Любуйтесь из безопасного места, гуглите про статическое электричество, гладьте потрескивающего кота — это действующий макет тучи. Если нет грозы под рукой — смотрите видео, снятое читателем Onliner.by Александром в Волковыске (кто-то не выключил сварочный аппарат).

В выходные жара спадет, кое-где дело может дойти до 16 градусов. Это на нас надвигается скандинавский циклон Томас. До юга вряд ли дотянется — там до 29 тепла. Но если есть раздел — должно быть и бурление масс, лишь бы они не перехлестывали через край. А значит, в субботу и особенно воскресенье ждем обострение грозовой активности, дожди могут быть сильными. Также ждем ветер.

Томаса мы потратим к понедельнику, дальше в дело вступает антициклон с именем Октивия Первая. Она побывала в Украине (а мы нет) и разгоряченная рвется к нам. Температура растет, но уже не так радикально: разброс с севера на юг от 22 до 28 градусов. Короткие дерзкие дожди продолжаются.