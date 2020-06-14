Источник материала: ОНТ

В чемпионате Германии по футболу проходят матчи 31-го тура. Лидер турнирной таблицы мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Боруссию» из Мюнхенгладбаха.

Игра сложилась непросто для фаворита. «Бавария» открыла счет на 26-ой минуте. Отличился нападающий Джошуа Зиркзе. Но еще до перерыва защитник хозяев Бенжамен Павар отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме «Баварии» долго не удавалось забить. И лишь на 86-ой минуте победу команде принёс гол полузащитника Леона Горецки. Для «Баварии» эта победа стала десятой подряд в чемпионате Германии. Ближайший преследователь лидера дортмунтская «Боруссия» также взяла три очка в матче с «Фортуной». За три тура до финиша чемпионата соперников разделяют 7 очков. И в случае победы «Баварии» в следующем матче с аутсайдером бундеслиги «Вердером», команда Ханса-Дитера Флика досрочно обеспечит себе очередной чемпионский титул.

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