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В чемпионате Германии по футболу проходят матчи 31-го тура

14.06.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Германии по футболу проходят матчи 31-го тура

В чемпионате Германии по футболу проходят матчи 31-го тура. Лидер турнирной таблицы мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Боруссию» из Мюнхенгладбаха.

Игра сложилась непросто для фаворита. «Бавария» открыла счет на 26-ой минуте. Отличился нападающий Джошуа Зиркзе. Но еще до перерыва защитник хозяев Бенжамен Павар отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме «Баварии» долго не удавалось забить. И лишь на 86-ой минуте победу команде принёс гол полузащитника Леона Горецки. Для «Баварии» эта победа стала десятой подряд в чемпионате Германии. Ближайший преследователь лидера дортмунтская «Боруссия» также взяла три очка в матче с «Фортуной». За три тура до финиша чемпионата соперников разделяют 7 очков. И в случае победы «Баварии» в следующем матче с аутсайдером бундеслиги «Вердером», команда Ханса-Дитера Флика досрочно обеспечит себе очередной чемпионский титул. 

 

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В чемпионате Германии по футболу проходят матчи 31-го тура. Лидер турнирной таблицы мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Боруссию» из Мюнхенгладбаха. Игра...
 
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