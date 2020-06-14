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Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после

14.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Визажист Arber Bytyqi до неузнаваемости преображает девушек, которые приходят к нему сделать макияж.  

Свои работы Арбер публикует в Instagram. У визажиста более 350 тысяч подписчиков. Специализация мастера – яркие и гламурные образы, свадебные макияжи.  

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Хотя визажист отмечал в интервью, что если девушка будет хотеть естественный макияж на мероприятие, то ему не составит труда его выполнить.  

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Особенно популярными фото в профиле Арбера являются снимки девушек до и после макияжа, на которых видно, как мастер перевоплотил клиентку.    

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Сам визажист увлекается макияжем с детства. Студия Арбера очень популярна, у него более тысячи заказов в год.

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Мастер призывает девушек не бояться экспериментов с макияжем, потому что только так можно узнать особенности своего лица. А если что-то не понравится, то можно просто смыть образ.   

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после (смотрите здесь).   

Люди в материале: Arber Bytyqi

 
 
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Визажист Arber Bytyqi до неузнаваемости преображает девушек, которые приходят к нему сделать макияж.   Свои работы Арбер публикует в Instagram. У визажиста более 350 тысяч...
 
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