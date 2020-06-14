Источник материала: Новости Волковыска

Гродненские рыбаки сообщают о массовом море рыбы, произошедшем в Немане.

В районе Гродно замечено много погибшей рыбы, плывущей по Неману кверху пузом. Все это сопровождается неприятным запахом. Рыбаки говорят, что проблема появилась еще в пятницу, 12 июня.

Ситуация активно обсуждается в VK-группе «Рыбалка в Гродно | Гродненская область».





Гродненские рыбаки называют происшествие «экологической катастрофой».

Пользователи сообщали о мертвой рыбе, замеченной в разных местах: в центре Гродно, в районе спасательной станции «Лососно», выше плотины ГЭС.

«Плавает вверх брюхом по всей реке, под ногами. Судаки по килограмму, крупная плотва, окунь. Рыбнадзор, обратите внимание!» – призывали участники сообщества.

Один из пользователей написал, что на горячей линии сообщили, что мор фиксируется из Щучинского района и объяснили явление нехваткой кислорода.





В сообществе выдвигаются предположения о возможном попадании в реку химикатов с полей. Другие пользователи отмечают, что это маловероятно, поскольку такая ситуация наблюдается не везде.





В прошлые годы власти гродненцам объясняли подобный падеж рыбы жаркой погодой. Однако теперь это вряд ли соответствует правде, так как жары нет.

Официального комментария по поводу случившегося от местных властей пока не поступало.