В поисках утраченного. Кореличи на старинных фотографиях

Кореличи. Рыночная площадь. 1918 г.
Когда смотришь на карту поселка, первое, что бросается в глаза, — его вытянутая конфигурация. Протяженные улицы как будто прорисовывают ту самую удлиненную гряду, вокруг которой, по одной из версий, в далекие времена селились финно-угорские племена карелов. Возвышение над талыми после сошедшего ледника водами было тогда единственным пригодным местом для размещения жилищ. Спустя время сюда пришли славяне и вытеснили местное население. Карелы были вынуждены переселяться. Но часть из них осталась. Их потом и стали называть кареличами. Отсюда, считают некоторые историки, и происходит название города.
Современные кореличане тоже живут вблизи водоемов. Есть озера Юбилейное и Быково. Через весь поселок протекает река Рута. Местные жители называют ее ласково Рутка. Может быть, потому что неширокая, без высоких берегов, а в засушливое лето и вовсе напоминает скромную криничку. Но немногие знают, что с этой рекой связана одна из самых увлекательных страниц нашей истории.
Кореличи. Колодец на Рыночной площади. 1918 г.
По версии некоторых исследователей, местность вблизи реки Рута — летописная Варута — была родиной первого князя ВКЛ Миндовга. Недалеко за Рутой находилась его усадьба.
Кореличи. Костел. 1930-е годы.
Кореличи не раз подвергались вражеским нашествиям, опустошались и сжигались, но все время отстраивались заново.
В 1395 году Кореличи испытали нашествие крестоносцев. Это и есть первое письменное упоминание о них в летописных источниках. Через несколько столетий кореличанам пришлось обороняться от налета крымских татар. В 1505 году город был опустошен и полностью сожжен. Через сто лет шведские войска снова его разрушили. Во время войны России с Речью Посполитой в 1655 году был сожжен войсками Трубецкого. В 1706 году Северная война оставила от Кореличей одно пепелище. В Первую мировую недалеко от местечка проходила линия фронта. Городок часто находился под обстрелом, а затем был почти полностью разрушен и сожжен. После лихолетья здесь осталось в три раза меньше домов, чем в довоенное время.
Улица в Кореличах. 1918 г.
В середине XVIII века на берегу реки Рута Радзивиллы возвели дворец в стиле барокко.
Позже Радзивиллы решают на ее месте возвести дворец в стиле барокко. Есть данные о том, что он был построен из дерева и имел два этажа. Напротив него был разбит итальянский сад, имелся и аптечный огород. У дороги стояло двое въездных ворот. До наших дней частично сохранилось здание винокурни.
Кореличи. Общий вид (нач. ХХ в.).
Недалеко от дворца размещалась площадь, которая теперь носит название 17 Сентября. Ее месторасположение на протяжении истории не менялось. В середине XVII века Рыночная площадь была основной достопримечательностью местечка. Здесь стояла корчма, шинок и двадцать дворов по периметру.
Находятся свидетельства, что в XVIII веке торговую площадь Кореличей украшала деревянная ратуша. Об этом упоминается и в инвентаре 1757 года. Ратуши строились на площадях только тех городов, которые были наделены правом на самоуправление. Это дает основание полагать, что Кореличи его тоже имели. Хотя в архивных документах об этом сведений пока не обнаружено.
Кореличи. Вид на церковь и торговые ряды. 1918 г.
В XIX веке Кореличи были центром волости Новогрудского уезда Минской губернии. В 1897 году в местечке проживало 2559 жителей. Функционировали церковь, синагога, школа, лечебница, гостиница, почтовая станция.
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Кореличи, расположенные посередине пути между Миром и Новогрудком, в наши дни находятся как будто в тени завоевавших популярность у туристов городов-соседей. Однако стоит присмотреться к цветкам льна на современном гербе Кореличей — представишь княжеский дворец с гобеленами на стенах, захочешь еще больше узнать об истории городка, изумишься ее богатству и неизведанности.
Фото из личной коллекции Владимира ЛИХОДЕДОВА.