В поисках утраченного. Кореличи на старинных фотографиях

Источник материала: Полымя





История городского поселка Кореличи, что в Гродненской области, удивляет таинственностью. Когда изучаешь ее, возникает ассоциация с мифологической птицей феникс, которая имела свойство возрождаться после гибели. Местечко множество раз подвергалось вражеским нашествиям, опустошалось и сжигалось, но отстраивалось заново. И в наши дни с каждым годом становится все краше.





Кореличи. Рыночная площадь. 1918 г.

Когда смотришь на карту поселка, первое, что бросается в глаза, — его вытянутая конфигурация. Протяженные улицы как будто прорисовывают ту самую удлиненную гряду, вокруг которой, по одной из версий, в далекие времена селились финно-угорские племена карелов. Возвышение над талыми после сошедшего ледника водами было тогда единственным пригодным местом для размещения жилищ. Спустя время сюда пришли славяне и вытеснили местное население. Карелы были вынуждены переселяться. Но часть из них осталась. Их потом и стали называть кареличами. Отсюда, считают некоторые историки, и происходит название города.

Современные кореличане тоже живут вблизи водоемов. Есть озера Юбилейное и Быково. Через весь поселок протекает река Рута. Местные жители называют ее ласково Рутка. Может быть, потому что неширокая, без высоких берегов, а в засушливое лето и вовсе напоминает скромную криничку. Но немногие знают, что с этой рекой связана одна из самых увлекательных страниц нашей истории.



Кореличи. Колодец на Рыночной площади. 1918 г.

По версии некоторых исследователей, местность вблизи реки Рута — летописная Варута — была родиной первого князя ВКЛ Миндовга. Недалеко за Рутой находилась его усадьба.

Кореличи в разное время принадлежали князьям литовским, Чарторийским, Радзивиллам. В XIX веке находились во владении князей Витгенштейнов.



Кореличи. Костел. 1930-е годы.

За свою историю городок часто разрушался. Об этом сказано в издании 1905 года «Россия. Полное географическое описание нашего отечества: настольная и дорожная книга для русских людей» под редакцией Вениамина Семенова-Тян-Шанского: «Находясь в богатой местности при дороге, ведущей в самое сердце Литвы и до границ Польши, местечко это часто было свидетелем военных походов и сборным пунктом разных войск».

Кореличи не раз подвергались вражеским нашествиям, опустошались и сжигались, но все время отстраивались заново.

В 1395 году Кореличи испытали нашествие крестоносцев. Это и есть первое письменное упоминание о них в летописных источниках. Через несколько столетий кореличанам пришлось обороняться от налета крымских татар. В 1505 году город был опустошен и полностью сожжен. Через сто лет шведские войска снова его разрушили. Во время войны России с Речью Посполитой в 1655 году был сожжен войсками Трубецкого. В 1706 году Северная война оставила от Кореличей одно пепелище. В Первую мировую недалеко от местечка проходила линия фронта. Городок часто находился под обстрелом, а затем был почти полностью разрушен и сожжен. После лихолетья здесь осталось в три раза меньше домов, чем в довоенное время.

В 1929 году город серьезно пострадал от большого пожара. Уничтожено было почти все, что удалось восстановить после Первой мировой войны. Но местечко снова восстановилось. Появились новые строения. Отдельные из них и сегодня сохранились на городской площади и близлежащих улицах.



Улица в Кореличах. 1918 г.

Чтобы окунуться в атмосферу прошлого, следует пройти к тем местам, где, по разным свидетельствам, раньше возвышался дворец Радзивиллов. Сегодня примерно на том же месте находится здание общеобразовательной школы. Сюда от городской площади вела улица Дворная, затем ее переименовали в Мостовую. Здесь на берегу реки Рута изначально располагалась княжеская усадьба. В 1705 году российский император Петр Великий, переезжая из Гродно в Москву, целые сутки провел в кореличской усадьбе, где его гостеприимно принимал Кароль Станислав Радзивилл, канцлер литовский.

В середине XVIII века на берегу реки Рута Радзивиллы возвели дворец в стиле барокко.

Позже Радзивиллы решают на ее месте возвести дворец в стиле барокко. Есть данные о том, что он был построен из дерева и имел два этажа. Напротив него был разбит итальянский сад, имелся и аптечный огород. У дороги стояло двое въездных ворот. До наших дней частично сохранилось здание винокурни.

Жилые комнаты дворца были обставлены резной мебелью и украшены гобеленами с изображением цветов. Для производства диковинных безворсовых ковров гетман Михаил Казимир Радзивилл по прозвищу Рыбонька основал несколько ткацких мануфактур. Наибольшего успеха достигла кореличская и просуществовала более тридцати лет. За это время местечко стало полноправным центром ткацкого ремесла. Здесь были созданы самые значительные на территории Беларуси работы в шпалерной технике. Придворные художники Гесские, Лютницкий и другие вместе с мастерами ткацкого дела создали серию из десяти шпалер. Сегодня их сохранилось только пять. И все они находятся за пределами нашей страны — в музеях Кракова, Варшавы, Львова. Где конкретно была расположена ткацкая мануфактура, доподлинно неизвестно. Но можно предположить, что где-то вблизи резиденции владельцев.



Кореличи. Общий вид (нач. ХХ в.).

Недалеко от дворца размещалась площадь, которая теперь носит название 17 Сентября. Ее месторасположение на протяжении истории не менялось. В середине XVII века Рыночная площадь была основной достопримечательностью местечка. Здесь стояла корчма, шинок и двадцать дворов по периметру.

Находятся свидетельства, что в XVIII веке торговую площадь Кореличей украшала деревянная ратуша. Об этом упоминается и в инвентаре 1757 года. Ратуши строились на площадях только тех городов, которые были наделены правом на самоуправление. Это дает основание полагать, что Кореличи его тоже имели. Хотя в архивных документах об этом сведений пока не обнаружено.

Кореличская ратуша занимала одну комнату, с двух сторон к ней примыкали торговые лавки — по четырнадцать с каждой стороны. В ратушу вели двое ворот, которые создавали сквозной проход по центру строения. Со всех сторон ее окружали прилавки. Сейчас рядом с площадью можно увидеть рядовую застройку начала ХХ века.



Кореличи. Вид на церковь и торговые ряды. 1918 г.

В XIX веке Кореличи были центром волости Новогрудского уезда Минской губернии. В 1897 году в местечке проживало 2559 жителей. Функционировали церковь, синагога, школа, лечебница, гостиница, почтовая станция.

В нескольких десятках метров от площади и сегодня возвышается Петропавловская церковь. Она была построена в 1866 году. В архивных источниках указано, что иконостас храма состоял из двенадцати икон, которые размещались в три ряда. Здесь находились дорогие рясы, серебряная литургическая посуда и богослужебные Евангелия. Отдельно от церкви была колокольня.

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Кореличи, расположенные посередине пути между Миром и Новогрудком, в наши дни находятся как будто в тени завоевавших популярность у туристов городов-соседей. Однако стоит присмотреться к цветкам льна на современном гербе Кореличей — представишь княжеский дворец с гобеленами на стенах, захочешь еще больше узнать об истории городка, изумишься ее богатству и неизведанности.

Марина КУЗЬМИЧ sb.by

Фото из личной коллекции Владимира ЛИХОДЕДОВА.