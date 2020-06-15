ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Провластный политолог заявляет про "вероломное вмешательство Газпрома" в белорусские выборы и грозит Миллеру судьбой Баумгертнера

15.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вероломное вмешательство Газпрома в избирательный процесс в Беларуси привел к пристальной проверке БелГазпромбанка, обыскам и выявлению схемы по отмыванию денег, выведенных сотрудниками банка из Беларуси в оффшоры. Уже сейчас в БелГазпромбанке установлено внешнее антикризисное управление во главе с проверенным государственником из команды Президента Беларуси - Надеждой Ермаковой. Последний факт говорит об уровне значимости данного вопроса для руководства страны, пишет политолог Петр Петровский.



«Прямое и вероломное вмешательство Газпрома в белорусские выборы делает перспективы этих активов в Беларуси туманными. Почему? Если Минск закроет глаза и не предпримет каких-либо действий, то продемонстрирует безнаказанность стороны за вмешательство в белорусские выборы. Т.е. какие-то репрессивные действия в отношении активов Газпрома в Беларуси следует ожидать», – написал Петровский.

Далее в комментариях он уточнил, что «суд вынесет решение компенсировать «Газпромом» потери Беларуси в результате махинаций и вмешательства в выборы на сумму активов через их конфискацию». В полемическом задоре Петровский даже допустил арест главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Если они там рамсы попутали, то значит, крылышки им обрежут. А если наш союзник, Российская Федерация как основной собственник не смогла объяснить Газпрому как себя вести в Беларуси, то это сделает Беларусь. Более того, не исключаю повторения с Миллером истории Баумгертнера.(гендиректор компании «Уралкалий» в 2013 году провел 3 месяца в белорусском СИЗО – ред.).  И думаю, что в России будут только рады увидеть Миллера сидельцем в американке», – написал Петровский.

Политолог предлагает российской монополии откупиться от белорусских репрессий скидкой на газ.

«Все началось с Газпрома, вот пусть Газпром все и заканчивает. А снижение цены на газ, а вернее создание единых принципов ценообразования в ЕАЭС, было бы хорошей компенсацией за свое вмешательство», – написал Петровский.

Напомним, что бывший гендиректор Уралкалия Владислав Баумгертнер был арестован после того, как прилетел на переговоры в Минск в июле 2013 года. После долгого торга, в результате которого Уралкалий перешл под контроль людей, близких к Беларуси, Баумгертнера выдалии Москве. Однако в России дело против него прекратили за отсутствием состава преступления. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероломное вмешательство Газпрома в избирательный процесс в Беларуси привел к пристальной проверке БелГазпромбанка, обыскам и выявлению схемы по отмыванию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: «Противостояние Москвы и Минска выходит на финальную стадию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика