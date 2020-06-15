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Стартует приемная кампания в лицеях, профессионально-технических училищах и других колледжах

15.06.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартует приемная кампания в лицеях, профессионально-технических училищах и других колледжах

15 июня стартует приемная кампания в лицеях, профессионально-технических и других колледжах для получения специальности рабочего или служащего.

Набор в этом году проводят 127 учебных заведений. Выбор профессий с каждым годом шире: сейчас их 260, причём 133 специальности предлагают освоить впервые. В частности, это обучение скорняков-раскройщиков, аппаратчиков вытяжки и заливщиков металла. Всего в этом году в лицеях и колледжах страны готовы принять почти 28,5 тысяч человек.

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15 июня стартует приемная кампания в лицеях, профессионально-технических и других колледжах для получения специальности рабочего или служащего. Набор в этом году...
 
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