ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подписи за Лукашенко, оказывается, собирали по квартирам. Не боялись, что побьют?

15.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О том, что подписи за выдвижение Александра Лукашенко собирались не только на предприятиях и в госучреждениях, но и по месту жительства людей в письменной комментарии TUT.by заявил высказал глава инициативной группы Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

При сборе подписей за Александра Лукашенко, как ранее уже говорил глава инициативной группы, основной упор был сделан на предприятия и поквартирный обход. В своем комментарии руководитель инициативной группы поясняет: подписи собирали не только на государственных, но и на частных предприятиях.

— Что касается предприятий, то это и частные, и государственные организации. Но здесь несколько неверно говорить про «обход предприятий». Сбором подписей там, как правило, занимаются сами работники этих предприятий, которые входят в нашу инициативную группу. При этом мы ориентировали членов нашей группы, что сегодня, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нужно стараться, чтоб не было скопления людей. Члены нашей группы во время обеда, до и после работы предлагают коллегам поставить подпись за выдвижение нашего кандидата. По месту жительства подписи собираем также практически во всех регионах. В целом более 50% подписей мы собрали именно по месту жительства людей.

— Вы собрали «порядка 1 миллиона подписей» (Орда отвечал до того, как Александр Лукашенко заявил, что уже собрал 1,5 миллиона подписей. — Прим.TUT.BY). Сколько из них в Минске?

— Учитывая, что в столице сегодня проживает достаточно большое количество людей, то и подписей здесь за выдвижение нашего кандидата собрано много. Но знаете, наверное, неправильно будет делить — Минск, районы, деревни и так далее. При выборах президента вся страна это, образно говоря, один избирательный округ. И каждый гражданин, независимо от места жительства, имеет право подписаться за выдвижение своего кандидата. Причем голоса у всех жителей, скажем так, одинаковые по весу — будь то в Минске, в деревне на Полесье или человека, проживающего на хуторе. Поэтому не вижу смысла разделять и противопоставлять цифры, — отметил Михаил Орда.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что подписи за выдвижение Александра Лукашенко собирались не только на предприятиях и в госучреждениях, но и по месту жительства людей в письменной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартует приемная кампания в лицеях, профессионально-технических училищах и других колледжах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика