Подписи за Лукашенко, оказывается, собирали по квартирам. Не боялись, что побьют?

При сборе подписей за Александра Лукашенко, как ранее уже говорил глава инициативной группы, основной упор был сделан на предприятия и поквартирный обход. В своем комментарии руководитель инициативной группы поясняет: подписи собирали не только на государственных, но и на частных предприятиях.





— Что касается предприятий, то это и частные, и государственные организации. Но здесь несколько неверно говорить про «обход предприятий». Сбором подписей там, как правило, занимаются сами работники этих предприятий, которые входят в нашу инициативную группу. При этом мы ориентировали членов нашей группы, что сегодня, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нужно стараться, чтоб не было скопления людей. Члены нашей группы во время обеда, до и после работы предлагают коллегам поставить подпись за выдвижение нашего кандидата. По месту жительства подписи собираем также практически во всех регионах. В целом более 50% подписей мы собрали именно по месту жительства людей.





— Вы собрали «порядка 1 миллиона подписей» (Орда отвечал до того, как Александр Лукашенко заявил, что уже собрал 1,5 миллиона подписей. — Прим.TUT.BY). Сколько из них в Минске?





— Учитывая, что в столице сегодня проживает достаточно большое количество людей, то и подписей здесь за выдвижение нашего кандидата собрано много. Но знаете, наверное, неправильно будет делить — Минск , районы, деревни и так далее. При выборах президента вся страна это, образно говоря, один избирательный округ. И каждый гражданин, независимо от места жительства, имеет право подписаться за выдвижение своего кандидата. Причем голоса у всех жителей, скажем так, одинаковые по весу — будь то в Минске, в деревне на Полесье или человека, проживающего на хуторе. Поэтому не вижу смысла разделять и противопоставлять цифры, — отметил Михаил Орда.



