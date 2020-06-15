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20 улиц Слуцка без света. Кому и когда отключат свет из-за ремонта

15.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото из открытых источников

Три дня в Слуцке будут проводить ремонтные работы линий электропередач и трансформаторной подстанции. В связи с этим несколько районов останутся без света, сообщает Слуцкий ГРЭС.

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:

15 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:
- 2-й пер. Жуковского №1-20;
- 1-й пер. Жуковского №6, 6а;
- ул. Зеленая №44, 46.

С 16 июня по 19 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Ленина №2-82 (чётные), 35, 37, 41.

В связи с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение:

17 июня с 8.30 до 16.30 по адресам:
- ул. Октябрьская №1-19, 21, 23, 23/1, 25;
- пер. Октябрьский №1-5, 7-13, 15;
- 2-й пер. Я.Коласа №1-22, 24;
- 1-й пер. Я.Коласа №1;
- ул. Школьная №1-7, 9, 15;
- ул. А.Алешко №2-19;
- ул. Маяковского №4-14, 16-26 (чётные);
- ул. Ленина №160-168 (чётные), 172-200 (чётные);
- ул. Козберга №1, 3-8, 10-16 (чётные);
- ул. Советская №1-8, 10-14 (чётные);
- ул. Мичурина №2-17, 19;
- ул. Смоленский проезд №1, 1а;
- ул. Я.Коласа №3(кв.1);
- ул. Социалистическая №10, 12, 16, 18-27;
- пер. Социалистический №4-10 (чётные), 1, 9.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий ГРЭС
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Три дня в Слуцке будут проводить ремонтные работы линий электропередач и трансформаторной подстанции, из-за чего несколько районов останутся без света.
 
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