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20 улиц Слуцка без света. Кому и когда отключат свет из-за ремонта
15.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото из открытых источников
Три дня в Слуцке будут проводить ремонтные работы линий электропередач и трансформаторной подстанции. В связи с этим несколько районов останутся без света, сообщает Слуцкий ГРЭС.
В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:
Слуцкий ГРЭС
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Три дня в Слуцке будут проводить ремонтные работы линий электропередач и трансформаторной подстанции, из-за чего несколько районов останутся без света.
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