20 улиц Слуцка без света. Кому и когда отключат свет из-за ремонта

Источник материала: Слуцк Город





Фото из открытых источников

Три дня в Слуцке будут проводить ремонтные работы линий электропередач и трансформаторной подстанции. В связи с этим несколько районов останутся без света, сообщает Слуцкий ГРЭС.

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:



15 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:

- 2-й пер. Жуковского №1-20;

- 1-й пер. Жуковского №6, 6а;

- ул. Зеленая №44, 46.



С 16 июня по 19 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:

- ул. Ленина №2-82 (чётные), 35, 37, 41.



В связи с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение:



17 июня с 8.30 до 16.30 по адресам:

- ул. Октябрьская №1-19, 21, 23, 23/1, 25;

- пер. Октябрьский №1-5, 7-13, 15;

- 2-й пер. Я.Коласа №1-22, 24;

- 1-й пер. Я.Коласа №1;

- ул. Школьная №1-7, 9, 15;

- ул. А.Алешко №2-19;

- ул. Маяковского №4-14, 16-26 (чётные);

- ул. Ленина №160-168 (чётные), 172-200 (чётные);

- ул. Козберга №1, 3-8, 10-16 (чётные);

- ул. Советская №1-8, 10-14 (чётные);

- ул. Мичурина №2-17, 19;

- ул. Смоленский проезд №1, 1а;

- ул. Я.Коласа №3(кв.1);

- ул. Социалистическая №10, 12, 16, 18-27;

- пер. Социалистический №4-10 (чётные), 1, 9.



Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий ГРЭС

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