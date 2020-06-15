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В Ляховичском районе на пожаре сгорела машина

15.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью 13 июня в службу спасения на номер 101 поступило сообщение о пожаре в д.Кривошин по ул. Советской. Когда спасатели прибыли на место происшествия, горел гараж. Огонь уничтожил и легковой автомобиль, который находился внутри помещения.

В Ляховичском районе на пожаре сгорела машина

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.

По состоянию на 12 июня на территории района зарегистрировано 19 пожаров, в огне которых погибло 5 человек. За аналогичный период прошлого года произошло 12 пожаров, погибло 3 человека.

В Ляховичском районе на пожаре сгорела машина

О пожарах мы знаем, казалось бы, многое. Просматривая текстовую и видеоинформацию горячих новостей, осознаем вред дыма, опасность огня, понимаем, насколько быстро распространяется пламя. Но уверены ли мы в собственных знаниях и силах? И есть ли гарантия у каждого из нас в том, что при возникновении настоящего пожара мы не растеряемся? Вопрос «Что вы будете делать при пожаре?» заставляет задуматься многих. Как правило, после минутной паузы собеседник перечисляет верные действия. Однако на практике так получается не всегда. Люди получают ожоги, увечья, теряют жилье из-за собственных необдуманных и импульсивных действий.

В Ляховичском районе на пожаре сгорела машина

Алгоритм действий при пожаре:

– оцените масштабы пожара и степень его опасности для себя. Если площадь, охваченная огнем, мала и пожар можно потушить своими силами — действуйте! Если пламя захватило большую территорию, доверьтесь профессионалам. Вызовите спасателей по телефонам 101 или 112;

– при возможности покиньте помещение (здание). При невозможности – уходите в дальнюю комнату, закрывайте дверь, открывайте там окно: дышите и зовите на помощь;

– при задымлении путей эвакуации, помещения дышите через влажную ткань, передвигайтесь, пригибаясь к полу;

– помните: нельзя поддаваться панике! Спокойствие сохранять гораздо легче, когда четко знаешь, как действовать при пожаре. Берегите себя и своих близких!

 
Теги: Новости
 
 
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  Ночью 13 июня в службу спасения на номер 101 поступило сообщение о пожаре в д.Кривошин по ул. Советской. Когда спасатели прибыли на место происшествия, горел гараж....
 
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