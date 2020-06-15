Источник материала: Новости Волковыска

Национальный банк Беларуси установил в «Белгазпромбанке» собственную временную администрацию по управлению банком. Ее руководителем назначена Надежда Ермакова.

Временная администрация вводится с 15 июня «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов ОАО «Белгазпромбанк» и недопущения ухудшения его финансового состояния», сообщается в пресс-релизе на сайте Нацбанка.

Постановление Правления Нацбанка №192 было принято 14 июня.

Решение было принято в связи с возбуждением в отношении должностных лиц банка уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Основанием для введения временной администрации названы статьи 94, 97, 134 и 1341 Банковского кодекса РБ.

Руководителем временной администрации стала Надежда Ермакова, бывшая глава Нацбанка.

Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«С учетом принятого решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО «Белгазпромбанк», непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Напомним, 11 июня в "Белгазпромбанке" и нескольких связанных с ним компаниях прошли обыски. Были возбуждены уголовные дела за легализацию средств, полученных преступным путем, и уклонение от уплаты налогов. Были задержаны 15 человек, включая топ-менеджеров "Белгазпромбанка".

КГК заявляет, что к противоправной деятельности якобы был причастен и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико, который 20 лет руководил «Белгазпромбанком».

Все эти действия произошли после того, как Бабарико вступил в президентскую кампанию. Действия властей он оценил как попытку политического давления на себя.

"Газпром" и "Белгазпромбанк" назвали незаконными действия белорусских властей в отношении "Белгазпромбанка".