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В Бресте рыбак уронил удочку, поплыл за ней и утонул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июня около пяти утра в Бресте утонул местный житель.
Как
Брестчанин хотел достать удочку и поплыл за ней, но начал тонуть. Спасти мужчину не удалось.
Ведётся проверка. Предварительно, житель Бреста был нетрезв.
Несколько месяцев назад в Дрогичинском районе утонул рыбак.
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Новости Беларуси. 15 июня около пяти утра в Бресте утонул местный житель. Как сообщает Следственный комитет, 57-летний мужчина вместе с приятелями рыбачил на берегу...
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