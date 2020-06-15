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В Бресте рыбак уронил удочку, поплыл за ней и утонул

15.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июня около пяти утра в Бресте утонул местный житель.

Как сообщает Следственный комитет, 57-летний мужчина вместе с приятелями рыбачил на берегу водоёма. В какой-то момент гражданин уронил удочку, она упала в воду.

Брестчанин хотел достать удочку и поплыл за ней, но начал тонуть. Спасти мужчину не удалось.

Ведётся проверка. Предварительно, житель Бреста был нетрезв.

Несколько месяцев назад в Дрогичинском районе утонул рыбак.

На берег тело мужчины вынес его отец – подробности здесь.

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 15 июня около пяти утра в Бресте утонул местный житель. Как сообщает Следственный комитет, 57-летний мужчина вместе с приятелями рыбачил на берегу...
 
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