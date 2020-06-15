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Специальные летние предложения от банка ВТБ (Беларусь) и сети магазинов ATLANT
Источник материала: Myfin
«Мы гордимся тем, что с большинством партнеров у нас сложилось эффективное многолетнее сотрудничество. Благодаря нашему плодотворному партнерству с сетью магазинов ATLANT, тысячи белорусов могут без дополнительной нагрузки на семейный бюджет приобретать различные товары отечественного производства. Сегодня быстро и комфортно приобрести бытовую технику и электронику можно в 20 магазинах сети ATLANT, где располагаются рабочие места специалистов банка. При этом оформление покупки не займет более 20-30 минут», – отмечает Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ (Беларусь).
ЧП «Оптово-логистический центр «C-Видео» – прямой дистрибьютер крупнейших белорусских предприятий по производству бытовой техники и электроники.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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Банк ВТБ (Беларусь) совместно с сетью магазинов ATLANT (ЧП Оптово-логистический центр C-Видео ) предлагают этим летом специальные условия приобретения товаров в...
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