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Специальные летние предложения от банка ВТБ (Беларусь) и сети магазинов ATLANT

15.06.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Специальные летние предложения от банка ВТБ (Беларусь) и сети магазинов ATLANT

«Мы гордимся тем, что с большинством партнеров у нас сложилось эффективное многолетнее сотрудничество. Благодаря нашему плодотворному партнерству с сетью магазинов ATLANT, тысячи белорусов могут без дополнительной нагрузки на семейный бюджет приобретать различные товары отечественного производства. Сегодня быстро и комфортно приобрести бытовую технику и электронику можно в 20 магазинах сети ATLANT, где располагаются рабочие места специалистов банка. При этом оформление покупки не займет более 20-30 минут», – отмечает Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ (Беларусь).

ЧП «Оптово-логистический центр «C-Видео» – прямой дистрибьютер крупнейших белорусских предприятий по производству бытовой техники и электроники. Банк ВТБ (Беларусь) сотрудничает с сетью магазинов ATLANT более 7 лет.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Банк ВТБ (Беларусь) совместно с сетью магазинов ATLANT (ЧП Оптово-логистический центр C-Видео ) предлагают этим летом специальные условия приобретения товаров в...
 
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