Женился на однокласснице, отмечает голы молитвой, а дочь назвал Меккой. Салах, который верен себе

Источник материала: Tut.by

В Египте Мохамеда Салаха считают следующим чудом света после знаменитых пирамид. Именно Мо помог стране пробиться на первый за 28 лет ЧМ по футболу. Он транслирует миру доброту египтян, выступает за права женщин, при этом оставаясь религиозным мусульманином. Мы собрали несколько историй про именинника и гения «Ливерпуля», которые быстро объяснят вам, почему этим парнем восхищается весь мир.



Фото из инстаграма Мохамеда Салаха

Будущую жену встретил еще в школе

Мохамед Салах родился в египетской деревушке Нагриг, недалеко от Александрии. Первым мячом будущей звезды «Ливерпуля» был самодельный — склеенный из носков. Он пришел в футбол в семь лет, а в 14 заиграл за каирский «Эраб Контракторс». Ради первого контракта и выхода на новый уровень египетский школьник добирался на тренировки с тремя пересадками.

— В школе я проводил всего пару часов. Около 3−4 лет ездил на тренировки пять дней в неделю. В девять утра выходил из дома, к команде должен был успеть к 14:00, занятия заканчивались в шесть вечера. Дорога, и вот я с семьей в 22:00—22:30, — позже вспоминал Мо.



Фото из инстаграма Мохамеда Салаха

Тем не менее в школе он успел познакомиться с будущей женой. Мохамед и Маги вместе учились в начальных классах. Именно за ней 21-летний Салах, уже будучи футболистом швейцарского «Базеля», специально вернулся в Египет, чтобы сыграть свадьбу в родной деревне.

Супруга футболиста — непубличная персона. Известно, что помимо домашних обязанностей, Маги также курирует благотворительную деятельность Мо Салаха.



Фото из инстаграма Мохамеда Салаха

Мохамед признается, что из-за футбольной рутины проводит недостаточно времени с супругой и двумя детьми. При этом семья для египтянина — огромная ценность. Он не раз подчеркивал, что мечтает минимум о четырех детях, так что все еще впереди.

Выступает за права женщин

Мохамед Салах — религиозный мусульманин. Он празднует голы молитвой, его жена носит хиджаб, а дочь названа в честь священного города — Мекки. К каждому Рамадану Салах прилетает на родину и встречается с местными детьми, а еще выделяет деньги молодым египетским парам на проведение свадеб.



Фото из инстаграма Мохамеда Салаха

Для Мохамеда важно чтить традиции и проводить религиозные праздники в кругу самых близких.

— Некоторые журналисты и простые люди сделали так, что человек не может выйти из дома и пойти совершить праздничную молитву. Это не имеет отношения к любви. Это называется «неуважение права на личную жизнь и отсутствие профессионализма», — в один из мусульманских праздников написал в Twitter Салах, возмущенный людьми, окружившими дом его родителей.

При этом Мохамед, который с 20 лет большую часть времени проводит в Европе, придерживается прогрессивных взглядов. Он выступает за права женщин и считает, что они должны быть расширены.



Фото из инстаграма Мохамеда Салаха

— Проблема, которая меня больше всего интересует? Думаю, права женщин — это самое главное. Нам нужно что-то изменить на Ближнем Востоке. Я не говорю, что мы плохо относимся к женщинам. Но у нас есть возможность быть намного лучше. Это в наших руках и наших умах, — заявил 28-летний футболист в интервью Bleacher Report.

Его супруга Маги, кстати, тоже активно поддерживает египетских женщин из родной деревни.

Транслирует милосердие и прощение



Фото из инстаграма Мохамеда Салаха

В Ливерпуле, где Мохамед феерит с 2017 года, даже проводят специальные исследования, который показывают, что образ Салаха-благодетеля помогает «гуманизировать» мусульманское сообщество в глазах огромного количества европейцев.

В отличие от большинства известных коллег, Мохамед не только щедро жертвуют на благотворительность, но и удивляет общественность невероятно милосердными поступками.



Фото из инстаграма Мохамеда Салаха

В ноябре 2017-го, в тот момент, когда Салах творил историю со сборной Египта и добывал путевку на чемпионат мира в Россию, вор проник в квартиру отца футболиста.

Когда злоумышленника нашли, Салах-старший тут же подал заявление в суд, но Мохамед, прознав о случившемся, немедленно попросил отца отозвать иск.

Не все и не сразу поняли мотивы «мерсисайдца». Спустя некоторое время Мо лично встретился с преступником, дал немного средств на первое время и даже помог ему найти работу.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Салах убежден: у каждого человека должен быть шанс. Он свой уже использовал, и готов щедро делится ими с окружающими.