Авария в Японии: более 15 тысяч домов остались без воды

Источник материала: ОНТ

В Японии в результате масштабной аварии более 15 тысяч частных домов и квартир остались без воды. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Авария оставила без воды жителей 15,3 тыс. частных домов и квартир города Хитати, расположенного на северо-востоке японского острова Хонсю. По информации, поступившей от местных властей, инцидент произошел в результате разрыва водопровода. В результате этого в одном из районов забил фонтан, который затопил одну из центральных улиц города.

В данный момент разрыв устранен, идут работы по восстановлению подачи воды в дома. До этого местные жители будут пользоваться водой из автоцистерн, в первую очередь снабжаются школы и медучреждения.

Фото: БелТА

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