Компания «Кентавр», в которой были обыски и арестовали счета, подала жалобу в КГК и Генпрокуратуру

Источник материала: Tut.by

Страховая компания «Кентавр», счета которой были заблокированы после прошедших на прошлой неделе обысков, все еще не может рассчитываться с клиентами. Из-за этого некоторые автодилеры и медицинские центры отказываются принимать ее клиентов, несмотря на гарантийные письма. «Кентавр» вместе с адвокатом подал жалобы на действия Департамента финансовых расследований в Комитет госконтроля и Генпрокуратуру, рассказывает директор компании Сергей Прохорчик.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Счета страховой компании «Кентавр» во всех банках были заблокированы в пятницу, 12 июня. Они заморожены до сих пор, в результате компания не может рассчитываться с клиентами — физическими и юридическими лицами.

— Еще в пятницу мы обратились с письмом в Департамент финансовых расследований с просьбой разблокировать счета. К сожалению, нам не дали никакого ответа на это обращение, — рассказывает о происходящем директор компании «Кентавр» Сергей Прохорчик. — Я пытался связаться с руководителем следственной группы, чтобы как-то решить этот вопрос. К сожалению, сделать этого не удалось. Мы вместе с адвокатом подали две жалобы на действия ДФР: одну — в Комитет госконтроля, вторую — в Генпрокуратуру.

В понедельник, 15 июня «Кентавр» также повторно обратился в ДФР с заявлением о разрешении провести ряд финансовых операций по выплатам физлицам с подробным перечнем и теперь ждет реакции на него.

— На сегодняшний момент, к сожалению, нас игнорируют, и предприятие не может осуществлять свои функции, в первую очередь проводить выплаты страхового возмещения клиентам-физлицам. Должен сказать, что некоторые клиенты уже обращались к нам по этому поводу. Более того, некоторые организации отказываются обслуживать наших клиентов и не принимают их с нашими гарантийными письмами. Это некоторые автодилеры и некоторые медицинские центры. Но есть и те, кто идет навстречу и нас поддерживает. Мы приносим всем клиентам извинения за принесенные неудобства и надеемся на скорое разрешение ситуации, — добавляет Сергей Прохорчик.

Работникам компании и самой компании обвинения не предъявлены, следственные действия в их отношении не проводятся. Есть ли среди задержанных члены наблюдательного совета компании, директор не знает.

Обыски в двух офисах компании «Кентавр» прошли в четверг, 11 июня. Обыски также были в главном офисе Белгазпромбанка и компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» . Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Известно, что по делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.