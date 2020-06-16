Источник материала: Виртуальный Брест

Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Об этом она сообщила TUT.BY.





Фото: Елена Бычкова

— Подписи собраны, теперь нам надо поехать в разные города и комиссии и сдать их. Мы очень надеемся, что успеем физически их объехать и сдать. Это непросто, учитывая то, какое давление на нас оказывается, но мы очень постараемся это сделать, — сказала Тихановская.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня.

Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, а также к пикетам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 11 июня Светлана Тихановская заявила, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. До этого было задержано более 10 членов инициативной группы Тихановской.

«Дело Тихановского»

Напомним, руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.

9 июня Сергею Тихановскому и еще семи лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. По «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

15 июня в Бресте задержали Александра Кабанова, пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской. До этого более 10 членов инициативной группы Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Как минимум еще один человек — Олег Боборовский — был задержан 7 июня на подъезде к Комаровке.

Двое из всех задержанных получили 15 суток ареста, восемь человек, в том числе Сергей Тихановский, проходят по уголовному делу. Еще несколько членов группы задерживали, некоторых прямо на пикете, а потом отпускали, выписав штраф за мелкое хулиганство.