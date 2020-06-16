В стиле барнхаус и с теплицей-сферой: топ-5 необычных дач белорусов

Источник материала: Tut.by

Дачные дома, особенно если позволяли средства, всегда строились с фантазией. REALTY.TUT.BY изучил предложения загородного рынка недвижимости и нашел самые необычные варианты дач. Фото и цены — в материале.

СТ «Романы»

Дачный дом расположен в 42 километрах от МКАД в молодечненском направлении. Дом строился в 90-е годы. Материал стен — дерево, обложено кирпичом. Обратите внимание на оригинальный мансардный этаж с окнами по центру дома и балконом.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дом площадью 137 квадратных метров, с печным отоплением. Участок — 6 соток. Цена — 23,8 тысячи рублей, или 10 тысяч в долларовом эквиваленте.

СТ «Мосток»

Интереснейший образец дачи, построенной еще в советские времена. Дом и сейчас выглядит привлекательно. Расположена дача под Могилевом, на берегу Днепра.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Площадь дома — 146,5 квадратных метров, с удобствами внутри. На участке в 10 соток есть баня, гараж и хозпостройки. Продается за 130,8 тысячи рублей, или 55 тысяч в долларовом эквиваленте.

СТ «Химик-2»

В Гродненской области в деревне Белое продается вот такой необычный дачный дом в замковом стиле. Рядом — еще постройка в виде гриба. Участок — 5 соток. Цена договорная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дача в стиле барнхаус

В деревне Домашаны, расположенной в 21 километре от МКАД в московском направлении, предлагают дачный дом в стиле барнхаус.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дом площадью 50 квадратных метров, двухуровневый, с отделкой и всеми коммуникациями внутри. Участок — 6 соток. Цена — 102,3 тысячи рублей, или 43 тысячи в долларовом эквиваленте.

С теплицей-сферой

Одна из самых необычных дач расположена в поселке Городище, в 14 километрах от Минска. Особенность ее не в доме, построенном из оцилиндрованного бруса, а в теплице в форме сферы. Есть мнение, что в таких теплицах урожай созревает быстрее.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Площадь дома- 57 квадратных метров, внутри есть все удобства. Участок — 5 соток. продается за 71,3 тысячи рублей, или 30 тысяч в долларовом эквиваленте.