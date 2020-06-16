Выход в люди собственников завода проблему не решил? «Людям надо честно сказать: 200 кг свинца минимум»

vb.by Мероприятие, ставшее, казалось, традиционным на протяжении последних двух лет, было отмечено тем, что к протестующим впервые вышли новые собственники завода - бизнесмены Сергей Каганович и Дмитрий Басков, учредители ООО «Аккумуляторный Альянс». В минувшее воскресенье на главной площади Бреста прошла традиционнаая встреча противников аккумуляторного завода, построенного в нескольких километрах от областного центра, пишетМероприятие, ставшее, казалось, традиционным на протяжении последних двух лет, было отмечено тем, что к протестующим впервые вышли новые собственники завода - бизнесменыучредители ООО «Аккумуляторный Альянс».





Вначале Каганович кратко рассказал, почему он и Басков решили войти в это производство: «Мы предварительно сделали аудит экономический и экологический. После того, как мы поняли, что лично у нас нет вопросов, мы решили выкупить долю у группы компаний «1AK-GROUP». На сегодняшний момент завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. В тот момент, когда мы делали аудит, мы четко осознали, что предыдущие собственники допустили ряд ошибок. В том числе в общении с народом. Также были ошибки в проектировании. Что и привело к такому результату. Мы хотим подчеркнуть, что к ним мы не имеем никакого отношения и не хотим ввязываться в какие-то вопросы, которые касались того периода. На сегодняшний момент наша позиция такая: мы прозрачны и открыты».





В свою очередь Басков продолжил: «Я имею непосредственное отношение к Бресту. Много лет провел в этом городе. Здесь я женился. Моя жена - брестчанка. В брестском роддоме родилась моя дочь. Родители жены тоже живут под Брестом, в Стимово, в непосредственной близости от завода. Мои дети постоянно проводят там время и будут проводить. Каждое лето мы приезжаем сюда. Я, как человек, который беспокоится за здоровье своих детей, заинтересован в том, чтобы с точки зрения экологии с этим заводом все было в порядке».





Как отметили бизнесмены в разговоре с протестующими, новые собственники намерены не допустить ошибок своих предшественников. По их словам, они прозрачны и открыты, приглашают каждого желающего посетить завод. Но, судя по всему, конструктивного диалога не получилось.









Собравшиеся противники завода по-прежнему настаивают на том, что предприятие надо закрыть, ибо оно, по их мнению, строилось с нарушениями экологического законодательства и по-прежнему представляет угрозу для жизни и здоровья.





Один из лидеров протеста Дмитрий Бекалюк сказал:





«Мы к собственникам никогда претензий не имели. Мы имеем претензии к заводу, который построен без общественного обсуждения, с грубым нарушением норм законодательства, экологического в том числе». Он сообщил собравшимся, что намерен обратиться в облисполком с требованием провести повторные общественные обсуждения завода.





На следующий день новые владельцы завода пригласили на производство одного из активистов инженера Демьяна Лепесевича и кандидата технических наук Сергея Басова. Прежний владелец упорно не хотел идти на контакт с независимыми специалистами. И вот, наконец, их пустили на завод. Больше пяти часов они изучали оборудование и фильтры. По итогам осмотра Демьян Лепесевич отказался от комментариев, но отметил, что никаких претензий к руководству и проектировщикам в плане непредоставления доступа он не имеет. На заводе ему показали все, что он просил, предоставили необходимые расчеты и замеры. Было много замечаний, но руководство подчеркивает: если нужно приходить еще, пожалуйста, в любое время. Было также заявлено о том, что Демьян Лепесевич сможет присутствовать при пусконаладочном процессе. Судя по всему, новые владельцы завода решили показать пример открытости. Поможет ли это им решить главную задачу - запустить завод?





На аккумуляторном заводе под Брестом новые хозяева идут на активный диалог с общественностью. Мы попросили высказать свое мнение относительно перспектив аккумуляторного завода после пришествия новых собственников доцента кафедры инженерной экологии и химии БрГТУ, кандидата технических наук Сергея БАСОВА, который на днях побывал на предприятии.





Изменилась ли ваша позиция, высказанная ранее, о том, что завод в его нынешнем состоянии не должен работать?





- Нет, она нисколько не изменилась. Что бы ни говорили новые хозяева, есть мировой опыт, который никто пока не может опровергнуть. Зарубежные сопоставимые по производительности предприятия выбрасывают в атмосферу не менее 150 кг. Согласно американскому стандарту по охране окружающей среды для завода, перерабатывающего около 20 тысяч тонн свинца в год, выброс свинца в атмосферу не должен превышать 500 кг, а по европейским стандартам 300 кг. Мы уже наслышаны о мифических трех килограммах, теперь нам говорят о семнадцати. С моей точки зрения, эти цифры очень далеки от реальности, потому что невозможно отменить законы природы проектными и административными решениями. Недаром в Китае за последнее время было закрыто более 1000 подобных производств либо их переносят на большие расстояния от населенных пунктов.









Само отношение руководства завода после смены владельцев вас не подкупило?





- Не скрою, оно стало более доброжелательным. Очевидно, что они хотят вести диалог, и это, конечно, отрадно. Это позиция бизнеса - в этом смысле они все правильно делают. Лично у меня гораздо больше вопросов к тем чиновникам, которые ранее согласовывали строительство этого предприятия в этом месте с явными, с моей точки зрения, нарушениями законодательства. Известно, что свинец относится к первому классу опасности, а по закону производства, связанные с опасными веществами, не могут размещаться в свободной экономической зоне. Однако же власти разрешили строительство. Ситуация с выбросами и вовсе выглядела комично в первом варианте проекта и ОВОСе.





Возможно ли, чисто теоретически, что во время пусконаладки не будет выявлено превышения предельно допустимых норм по выбросам?





- Теоретически возможно все. Здесь много факторов задействовано. И где будут установлены приборы, и куда ветер подует... Не нужно забывать, что новые фильтры работают лучше, а как они будут работать через полгода-год, никто ведь гарантию не дает. Но в целом я уже не раз подчеркивал: изменить законы природы невозможно. В этом контексте данное производство, расположенное в непосредственной близости от населенных пунктов, является небезопасным. Поэтому людям надо честно сказать: возможно, к примеру, 200 кг свинца в год минимум, что, кстати, может быть в диапазоне значений ниже предельно допустимых концентраций в пределах санитарно-защитной зоны. Исходя из этого, принимать решение. И конечно важно, с моей точки зрения, в первую очередь учитывать мнение людей, проживающих в непосредственной близости от предприятия, чьи жизненные интересы затрагивает это производство.







