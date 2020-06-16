Творчество без границ

Подведены итоги XVI Международного дистанционного конкурса «DIGI—FORM—ART Spring», который проходил в рамках международного фестиваля “Калейдоскоп талантов” в Польше. Свои таланты и умения в творческом состязании продемонстрировали участники из Украины, России, Латвии, Эстонии, Германии, Китая, США, Малайзии и многих других стран. В числе лучших – воспитанники Плисской детской музыкальной школы искусств.

В дни вынужденных каникул, когда участие в очных конкурсах невозможно, воспитанники Плисской школы искусств продолжают усердно трудиться, развивать творческие способности и участвовать в дистанционных конкурсах, ведь творчество не знает границ. Участие в международном конкурсе «DIGI-FORM-ART Spring» принял ансамбль цимбалисток «Cymbals band» Плисской детской музыкальной школы искусств в составе Алины Симончик и Полины Баравик. В номинации «Инструментальная музыка» их выступление стало лучшим, завоевав звание лауреата I степени. От организаторов конкурса девочки получили диплом и скидку на участие в летнем слете-фесте «Академия звезд», который пройдет в августе в г.Круглое. Благодарностями за вклад в развитие национальной культуры, международных культурных связей отмечены также руководитель ансамбля Юлия Саункина, концертмейстер Инна Марковская и директор школы Лариса Журавлева.

Плисская детская музыкальная школа искусств, как всегда, держит марку. Для читателей районной газеты их достойные выступления стали привычным делом. Но в каждый диплом вложен не только огромный труд, но и частица души каждого из педагогов и учащихся.

Виктория КИРБАЙ.

Фото из архива Плисской ДМШИ.



