Не ешьте сладкое утром. Эндокринолог рассказала, каким должен быть завтрак

Источник материала: ОНТ

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, каким должен быть правильный завтрак, пишет «РИА-Новости».

Основа идеального завтрака – белки, жиры и долгие углеводы, отметила диетолог. Когда выбираете продукты, обязательно обращайте внимание на сигналы желудка, говорит Комиссарова. Если чувство голода возникает уже через полчаса-час после того, как вы съели кашу, то замените ее на белковую пищу – курицу, творог, яйца. Но если каша насыщает вас на долгий период, тогда на завтрак ешьте мюсли, хлеб, крупы.

Также очень важно сладкое, например, фрукты и мед, исключить или употреблять в небольших количествах утром, а лучше съесть их на полдник.

Для тех, кто тренируется утром, рекомендуется такой режим питания: можно съесть банан или нежирный йогурт за 30 минут до пробежки, а полноценный завтрак – после тренировки.

Также эндокринолог предложила три варианта полезного завтрака:

натуральный йогурт, 150 г творога, порция мюсли, фрукт;

яичница из двух яиц, бутерброд – отварная индейка, свежие овощи, хлеб;

вареное яйцо, овсяная каша с орехами и чайной ложкой меда.









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