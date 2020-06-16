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Не ешьте сладкое утром. Эндокринолог рассказала, каким должен быть завтрак
Источник материала: ОНТ
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, каким должен быть правильный завтрак,
Основа идеального завтрака – белки, жиры и долгие углеводы, отметила диетолог. Когда выбираете продукты, обязательно обращайте внимание на сигналы желудка, говорит Комиссарова. Если чувство голода возникает уже через полчаса-час после того, как вы съели кашу, то замените ее на белковую пищу – курицу, творог, яйца. Но если каша насыщает вас на долгий период, тогда на завтрак ешьте мюсли, хлеб, крупы.
Также очень важно сладкое, например, фрукты и мед, исключить или употреблять в небольших количествах утром, а лучше съесть их на полдник.
Для тех, кто тренируется утром, рекомендуется такой режим питания: можно съесть банан или нежирный йогурт за 30 минут до пробежки, а полноценный завтрак – после тренировки.
Также эндокринолог предложила три варианта полезного завтрака:
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Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, каким должен быть правильный завтрак, пишет «РИА-Новости». Основа идеального завтрака – белки, жиры и...
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