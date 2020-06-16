В Октябрьском районе мужчину при аварии выбросило из машины и придавило ею же. Он погиб

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе 20-летний бесправник на Volkswagen попал в аварию — в ней погиб ехавший с ним брат, сообщили в УВД.





Трагедия произошла ночью 15 июня на дороге Н4253 Дербин — Корма. Водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, затем в кювет и опрокинулся.

Ехавшего в качестве пассажира на заднем сидении 29-летнего брата водителя выбросило из машины через стекло пассажирской двери и придавило автомобилем. Мужчина погиб.