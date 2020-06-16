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В Октябрьском районе мужчину при аварии выбросило из машины и придавило ею же. Он погиб
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском районе 20-летний бесправник на Volkswagen попал в аварию — в ней погиб ехавший с ним брат,
Трагедия произошла ночью 15 июня на дороге Н4253 Дербин — Корма. Водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, затем в кювет и опрокинулся.
Ехавшего в качестве пассажира на заднем сидении 29-летнего брата водителя выбросило из машины через стекло пассажирской двери и придавило автомобилем. Мужчина погиб.
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20-летний бесправник на Volkswagen попал в аварию - в ней погиб ехавший с ним брат.
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