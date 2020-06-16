Выбираем идеальный бассейн для дачи. Вот три вещи, которые вам нужно знать перед покупкой

Источник материала: Tut.by

В Беларуси опять потеплело, и многие владельцы частных домов начинают устанавливать на своих участках бассейны и открывают купальный сезон. Если же вы еще только собираетесь приобрести бассейн, предлагаем разобрать основные моменты, которые нужно учесть перед покупкой.



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В материале мы рассмотрим переносные бассейны, которые можно самому монтировать и обслуживать. Более серьезные конструкции оставим за рамками статьи, так как для их размещения нужно заранее предусмотреть инженерные системы. Итак, о чем стоит задуматься перед покупкой бассейна?

1. Определяемся с возможностями участка

Для маленького детского бассейна пятачок на участке можно найти всегда. Но если планируется установка бассейна большего размера, то его выбор стоит делать исходя из возможностей участка. Как именно это сделать, объясняет Марина Выхота, руководитель студии ландшафтного дизайна Dreamland.

— Бассейн нужно устанавливать на солнечной стороне участка, на открытой местности. Чтобы вода на солнце быстрее прогревалась и на ее поверхности оседало меньше садового мусора, нецелесообразно размещать бассейн вблизи деревьев. Другой важный нюанс — поверхность выбранного участка должна быть ровной. В противном случае будет неудобно эксплуатировать бассейн, и это плохо повлияет на длительность его эксплуатации.

Еще один момент, на который не всегда обращают внимание, — это внешний вид площадки после демонтажа сезонного бассейна. В большинстве случаев это будет непрезентабельный кусок газона либо просто пустая нефункциональная площадка. Что делать после купального сезона с этой частью приусадебного участка?

— Когда площадка, где стоял бассейн, по сезону освобождается, ее можно использовать каким-то другим образом. Например, разместить на ней садовую мебель или другие малые формы. Если же бассейн стоял на траве, то мы получим неприятности, от которых непросто избавиться. Часть газона будет испорчена, и его нужно будет восстанавливать. Чаще всего он восстанавливается природным способом, то есть засевается. Но, к сожалению, в большей степени он может засеваться сорняками. Либо восстановить газон можно профессионально.

Как видим, выбор размера бассейна стоит делать не только из собственных желаний, планируемого количества купающихся, но и из возможностей приусадебного участка.

2. Решаем технические вопросы

Чтобы выбрать оптимальный размер бассейна, также нужно заранее подумать о технических моментах. Есть ли у вас возможность набрать большое количество воды, не в ущерб соседям, если речь идет о садовом товариществе? Куда вы будете сливать воду, особенно если она подвергалась химической обработке?

— Если воды немного и если ее не хлорировали, то слив возможен на газон или огород, особенно если лето засушливое, — объясняет эксперт по ландшафтному дизайну. — Большие же объемы воды слить будет проблематично.

Один из способов решения проблемы — дренажная яма, но ее нужно предусмотреть заранее. А вот автономная канализация — не вариант, потому что, как правило, она не рассчитана на такие объемы воды.

3. Выбираем модель

Когда наступила ясность с размером бассейна, осталось выбрать его тип. Самые популярные — надувные и каркасные. Какие плюсы и минусы у тех и других?

Надувные больше подходят для детского отдыха: они удобны тем, что зайти в чашу и выйти из нее можно из любого места. Надувные более легкие и мобильные, без воды их можно переносить с места на место. А еще такой бассейн прост в эксплуатации: быстро надувается, при хранении не занимает много места.



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Однако этот тип бассейна более чувствителен к механическим повреждениям, по сравнению с каркасным срок эксплуатации у него меньше. Но и стоят надувные бассейны дешевле каркасных аналогов: модель диаметром 5,5 м можно купить за 700 рублей. Каркасный бассейн того же производителя и такого же диаметра обойдется уже в 1500 рублей.

Каркасные бассейны стабильно держат свою форму, поэтому они более устойчивы. В комплекте к ним часто идут аксессуары: лестница, фильтр-насос и прочее. Модельный ряд включает в себя бассейны размером от 2,2 и до более 9 метров в длину, тогда как надувные выпускают диаметром от 60 сантиметров и до 5,5 метра. Глубина каркасных может быть до 1,2 метра, надувных — до 1,2 метра. Кстати, собрать большую конструкцию каркасного бассейна можно самому, особых навыков здесь не требуется. Возможно, понадобится лишь помощь напарника.



Фото с сайта plyvi.com

Что касается срока службы, то в обоих случаях он напрямую зависит от соблюдения правил использования и хранения. Производители заявляют срок службы до 5 лет — для надувных бассейнов и до 10 лет — для каркасных.

Вопрос чистой воды решается без особых сложностей. Если чаша небольшая, то воду меняют раз в несколько дней. Если речь идет о крупной конструкции, то вода в нормальном состоянии может продержаться весь летний сезон, если ее чистить.

Воду очищают с помощью фильтрующего насоса: его включают ежедневно на несколько часов. Крупный мусор собирают сачком. Развитие бактерий и водорослей предотвращает хлоргенератор либо химические средства.