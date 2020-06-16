Заготовка дров: правила и ответственность за нарушение законодательства

Источник материала: Горецкий вестник

В преддверии отопительного сезона у многих граждан возникает необходимость в приобретении и заготовки дров.





В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовка древесины на участках лесного фонда гражданами осуществляется за плату на основании ордера. Ордер на мелкий отпуск древесины на корню выдается лесничеством, по ордеру можно заготовить не более 50 кубометров древесины.

Согласно статьи 42 Лесного кодекса гражданин, желающий получить участок для заготовки древесины, подает письменное заявление в лесничество, по месту жительства, о предоставлении участка лесного фонда для заготовки дров, в котором указываются: цель получения участка лесного фонда, ФИО, место жительства, объем планируемых к заготовке дров и срок, на который испрашивается участок лесного фонда.

Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, его структурное подразделение (лесничество) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» в течении двух рабочих дней со дня подачи заявления, рассматривают заявление и прилагаемые к нему материалы и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении участка лесного фонда для лесопользования, предоставляют участок лесного фонда путем оформления и выдачи ордера заявителю, при условии внесения им платы за лесопользование.

После оформления ордера производится передача лесосеки гражданину с составлением акта приема-передачи лесосеки. После этого производится заготовка древесины.

Основанием для вывозки заготовленной древесины является одер. Вывозка заготовленной древесины производится только после ее обмера работником лесничества. После обмера заготовленной древесины работник лесничества вносит в таблицу ордера объем фактически заготовленной древесины с указанием породы, на определенную дату, для дальнейшей ее вывозки, указывает свою фамилию, инициалы и ставит подпись.

Нарушение правил заготовки древесины, влекут привлечение виновных к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Незаконно добытая продукция изымается у нарушителей. В случае причинения вреда окружающей среде виновные возмещают причинённый вред в установленном порядке.

Государственный инспектор Мстиславской МРИ ОЖ и РМ Сергей Фамин