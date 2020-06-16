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В Полоцке водитель Opel зацепил 16-летнего велосипедиста и бросил умирать. Дело направлено суд

16.06.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего водителя, которому инкриминировано заведомое оставление в опасности. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры.


Фото: СК

Следствие установило, что вечером 9 августа 2019 года водитель Opel Astra ехал по улице Ленинградской в Полоцке со скоростью около 78,6 км/ч. В районе дома № 95 он передней частью автомобиля задел 16-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на встречку. По данным следствия, водитель с момента въезда велосипеда в полосу его движения не мог предотвратить наезд.

В результате ДТП велосипедист получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни. Водитель Opel c места происшествия скрылся и не оказал необходимую помощь пострадавшему, не вызвал медиков, не принял меры по доставке велосипедиста в больницу.

Пострадавшего обнаружили на дороге иные участники движения, они доставили его в больницу. Через несколько месяцев от полученных в результате ДТП телесных повреждений парень умер.

— После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий водителя по ч. 2 ст. 159 УК Беларуси (Заведомое оставление без помощи лица в опасном для жизни и здоровья состоянии, лишенного возможности принять меры к самосохранению по своей беспомощности), — проинформировали в ведомстве.

 
 
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Водитель Opel c места происшествия скрылся и не оказал необходимую помощь пострадавшему, не вызвал медиков, не принял меры по доставке велосипедиста в больницу.
 
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