Грязные игры: Тихановская заявила, что ей угрожают забрать детей, если не снимется с выборов

"Я нахожусь в Гомеле , я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием, что я не должна продолжать эту поездку, - говорит она.- Передо мною стоит выбор: дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал не сдаваться".





Сейчас, говорит Тихановская, она колеблется, какое принять решение, так как "дети дороже всего". Подписи она пока не сдавала.





Номер, с которого звонили, был с украинским кодом.





Накануне вечером Тихановская сообщила, что за ее выдвижение кандидатом в президенты собраны необходимые 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации.







