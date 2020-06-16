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«Вы можете представить: 150 мужиков сидят и плачут?» Глава «Совета отцов» рассказал о первой встрече для пап в Минске
Источник материала: СТВ
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе
Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Вы можете представить – 150 мужиков сидят и плачут? А потом подходят и говорят: «А что теперь делать?» И тогда мы начали думать о тренингах, чтобы помогать отцам быть более ответственными. Поэтому первая вещь, которая очень важна – это осведомлённость, более широко чтобы люди понимали это.
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«Вы можете представить: 150 мужиков сидят и плачут?» Глава «Совета отцов» рассказал о первой встрече для пап в Минске
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Конечно, не работать!» Почему глава «Совета отцов» сравнил мужчин с лошадьми
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