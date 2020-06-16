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Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации

16.06.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Занятия фитнесом на свежем воздухе и творческие уроки по видеосвязи. В Минской области разработали план мероприятий для пенсионеров на время эпидситуации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации

В каждом районе составлена своя программа, чтобы горожане не скучали. Например, в Жодино для людей «золотого возраста» проводят бесплатные онлайн-уроки по вышивке и вязанию. Также они могут заняться скандинавской ходьбой и даже получить консультации фитнес-тренера. Все спортивные мероприятия – на свежем воздухе.

Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации

Мария Титова, жительница Жодино:
В центр я уже давно хожу, занимаюсь и фитнесом тоже бесплатная группа. Как для пенсионеров, вообще веду очень активный образ жизни. Занимались и в драматическом кружке, и в «Сузорье». Мы постоянно выступаем, поем.

Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации

Татьяна Комар, директор Жодинского территориального центра социального обслуживания населения:
Пожилых граждан у нас 56 зачислено, у нас 15 волонтеров. И в ОДПИ это отделение дневного пребывания инвалидов 35 человек.

Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации

Кстати, на этой неделе в жодинском центре социального обслуживания запланированы видеосеминары с психологами при поддержке Университета третьего возраста. Они расскажут пенсионерам, как не потерять бодрость на самоизоляции.

Люди в материале: Татьяна Комар, Мария Титова

 
 
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Новости Беларуси. Занятия фитнесом на свежем воздухе и творческие уроки по видеосвязи. В Минской области разработали план мероприятий для пенсионеров на время...
 
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