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Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Занятия фитнесом на свежем воздухе и творческие уроки по видеосвязи. В Минской области разработали план мероприятий для пенсионеров на время эпидситуации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В каждом районе составлена своя программа, чтобы горожане не скучали. Например, в Жодино для людей «золотого возраста» проводят бесплатные онлайн-уроки по вышивке и вязанию. Также они могут заняться скандинавской ходьбой и даже получить консультации фитнес-тренера. Все спортивные мероприятия – на свежем воздухе.
Мария Титова, жительница Жодино:
Татьяна Комар, директор Жодинского территориального центра социального обслуживания населения:
Кстати, на этой неделе в жодинском центре социального обслуживания запланированы видеосеминары с психологами при поддержке Университета третьего возраста. Они расскажут пенсионерам, как не потерять бодрость на самоизоляции.
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Консультации фитнес-тренера, видеосеминары с психологами. Для пенсионеров составили план мероприятий в эпидситуации
Новости Беларуси. Занятия фитнесом на свежем воздухе и творческие уроки по видеосвязи. В Минской области разработали план мероприятий для пенсионеров на время...
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