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В Сети стало популярным видео 1999 года, в котором Дэвид Боуи предсказал, каким станет Интернет

17.06.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети стало популярным видео 1999 года, в котором Дэвид Боуи предсказал, каким станет Интернет

В Сети активно обсуждается видеозапись разговора музыканта Дэвида Боуи с журналистом BBC. Пользователи отмечают энтузиазм, с которым Боуи рассуждает о будущем Интернета. Некоторые тезисы выглядят как точные пророчества.

К примеру, Дэвид заявлял, что Интернет станет знаменем бунта и хаоса, как некогда рок-н-ролл. Также Боуи заявлял, что благодаря возможностям Сети аудитория будет более важным элементом музыки, чем сам исполнитель. Ведь оценка продукта ляжет на слушателя, что вынудит исполнителя реагировать на требования и ощущения публики.

Также музыкант рассуждал, что Интернет вернет людям ощущение разрозненности, принесет разнообразие мнений по любым вопросам.

Британский музыкант подчеркивал, что Интернет изменит само отношение к информации. Дэвид считал, что в будущем людям придется пересмотреть все понимание того, что такое медиа.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. На протяжении пятидесяти лет британец активно занимался музыкальным творчеством, часто меняя свой имидж. Благодаря этому Боуи назвали «хамелеоном рок-музыки». Дэвид оказал влияние на многих музыкантов, был известен характерным голосом и интеллектуальной глубиной своих работ.

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В Сети активно обсуждается видеозапись разговора музыканта Дэвида Боуи с журналистом BBC. Пользователи отмечают энтузиазм, с которым Боуи рассуждает о будущем...
 
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