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В Сети стало популярным видео 1999 года, в котором Дэвид Боуи предсказал, каким станет Интернет
Источник материала: ОНТ
В Сети активно обсуждается
К примеру, Дэвид заявлял, что Интернет станет знаменем бунта и хаоса, как некогда рок-н-ролл. Также Боуи заявлял, что благодаря возможностям Сети аудитория будет более важным элементом музыки, чем сам исполнитель. Ведь оценка продукта ляжет на слушателя, что вынудит исполнителя реагировать на требования и ощущения публики.
Также музыкант рассуждал, что Интернет вернет людям ощущение разрозненности, принесет разнообразие мнений по любым вопросам.
Британский музыкант подчеркивал, что Интернет изменит само отношение к информации. Дэвид считал, что в будущем людям придется пересмотреть все понимание того, что такое медиа.
Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. На протяжении пятидесяти лет британец активно занимался музыкальным творчеством, часто меняя свой имидж. Благодаря этому Боуи назвали «хамелеоном рок-музыки». Дэвид оказал влияние на многих музыкантов, был известен характерным голосом и интеллектуальной глубиной своих работ.
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