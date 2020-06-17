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Убийца, который зверски убил и изнасиловал 16-летнюю девушку, задержан. Расследование продолжается

17.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве задержали парня, который зверски убил и изнасиловал 16-летнюю девушку в Новополоцке

По информации Белта, 12 июня на берегу Западной Двины в Новополоцке было найдено тело 16-летней студентки музыкального колледжа.

Вечером 11 июня в милицию обратилась женщина, воспитатель музыкального общежития, которая сообщила о пропаже несовершеннолетней учащейся. На следующий день, вечером, милиция обнаружила тело девушки на берегу Западной Двины. Осмотр показал, что смерть подростка носит насильственный характер.

Как сообщалось в СМИ, Ангелина приехала из Лепеля в Новополоцк, училась на первом курсе музыкального колледжа и хотела стать дирижером хора. Потерпевшая жила в общежитии колледжа.


По словам директор колледжа, погибшая училась хорошо и не имела никаких проблем. Воспитатели забили тревогу, когда девушка не вернулась в общежитие до 20:00, как того требуют правила проживания.

Знакомые, девушки рассказывали, что перед смертью она познакомилась с неким парнем в социальной сети ВКонтакте и договорилась с ним о встрече в тот злополучный вечер. По предварительной информации, молодые люди выпивали на берегу реки, когда произошла трагедия — молодой человека изнасиловал и убил Ангелину. Последовательность действий преступника пока точно не установлена.

«Там было много травм: выбитые зубы, синяки и разное», — вспоминают очевидцы.

По неподтвержденной информации, убийцу задержали в Могилеве. Точно не известно, сам ли он сдался или же это заслуга правоохранителей. Сообщается, что молодому человеку всего 20 лет.

Расследование жуткого убийства продолжается.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве задержали парня, который зверски убил и изнасиловал 16-летнюю девушку в Новополоцке
 
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