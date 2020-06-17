Пивзавод «Криница» доверили авторитетному водочнику

Предыдущий гендиректор «Криницы» Александр Кижук покинул этот пост в начале мая 2020 года после шести лет руководства пивоваренной госкомпанией. По случаю ухода он написал открытое письмо сотрудникам, акционерам, партнерам и ценителям пива.





Выручка «Криницы» в 2019 году составила почти 100 млн рублей. При этом был получен чистый убыток в размере 6,3 млн рублей.





Известно, что на протяжении последних лет госкомпания пыталась загрузить мощности и улучшить свои финансовые показатели. В 2018 году Кижук говорил, что около 50% продукции пивзавод производит под заказ крупнейшего ритейлера «Евроторг».





У «Криницы» также подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития по поиску стратегического инвестора для госзавода.







