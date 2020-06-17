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Пивзавод «Криница» доверили авторитетному водочнику

17.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдательный совет пивзавода «Криница» утвердил нового гендиректора предприятия. Им стал Леонид Кучерявый, сообщает пресс-служба госконцерна «Белгоспищепрома», под контролем которой находится пивзавод, пишет TUT.BY



Предыдущий гендиректор «Криницы» Александр Кижук покинул этот пост в начале мая 2020 года после шести лет руководства пивоваренной госкомпанией. По случаю ухода он написал открытое письмо сотрудникам, акционерам, партнерам и ценителям пива.

Выручка «Криницы» в 2019 году составила почти 100 млн рублей. При этом был получен чистый убыток в размере 6,3 млн рублей.

Известно, что на протяжении последних лет госкомпания пыталась загрузить мощности и улучшить свои финансовые показатели. В 2018 году Кижук говорил, что около 50% продукции пивзавод производит под заказ крупнейшего ритейлера «Евроторг».

У «Криницы» также подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития по поиску стратегического инвестора для госзавода.


Леонид Кучерявый — известный человек в водочном бизнесе. Он родился 5 марта 1959 года в Климовичах. Окончил Суворовское училище, Могилевский технологический институт по специальности «технология бродильных производств» и Академию управления при президенте. После службы в армии работал в «Климовичспиртпроме». В августе 1984 года перешел на «Минск Кристалл», где прошел путь от мастера до руководителя предприятия. Гендиректором «Минск Кристалл» назначен 11 ноября 2002 года. Кучерявый проработал в этой должности 9 лет. За прошедшее время его фамилия несколько раз фигурировала в контексте разборок с силовиками. Но топ-менеджер вышел сухим из воды. После ухода из «Минск Кристалла» он возглавил частную компанию «Белвингрупп», которая занималась дистрибьюцией и производством крепкого алкоголя.
 
Теги: Минск
 
 
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Наблюдательный совет пивзавода «Криница» утвердил нового гендиректора предприятия. Им стал Леонид Кучерявый, сообщает пресс-служба госконцерна...
 
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