Гимнастка показала 3 лучших упражнения для ягодиц

Источник материала: ОНТ

3 лучших упражнения для ягодиц в домашних условиях показала мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Мороз в своём Instagram.





По словам спортсменки, данный комплекс упражнений поможет проработать большую ягодичную мышцу, квадрицепс, а также заднюю и прямую мышцы бедра.





Как считает спортсменка, эти упражнения смогут выполнять даже новички. К тому же здесь не нужно задействовать какой-либо дополнительный инвентарь.

Примечательно то, что за счёт увеличения или снижения количества повторений, а также темпа тренировки, можно чередовать интенсивность нагрузки.

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