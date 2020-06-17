|
Гимнастка показала 3 лучших упражнения для ягодиц
Источник материала: ОНТ
3 лучших упражнения для ягодиц в домашних условиях показала мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Мороз в своём Instagram.
По словам спортсменки, данный комплекс упражнений поможет проработать большую ягодичную мышцу, квадрицепс, а также заднюю и прямую мышцы бедра.
Как считает спортсменка, эти упражнения смогут выполнять даже новички. К тому же здесь не нужно задействовать какой-либо дополнительный инвентарь.
Примечательно то, что за счёт увеличения или снижения количества повторений, а также темпа тренировки, можно чередовать интенсивность нагрузки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 лучших упражнения для ягодиц в домашних условиях показала мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Мороз в своём Instagram. По словам спортсменки, данный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)