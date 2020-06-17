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В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Строительство дорог, начисление зарплат, благоустройство. Поделиться своими проблемами белорусы могут с представителями Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе они продолжают выезды в регионы.
Так, 17 июня в Берёзовском райисполкоме приём граждан и прямую телефонную линию проводит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.
На связи с населением и Совет Республики. 17 июня граждан выслушает председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. В четверг, 18 июня, задать интересующие вопросы можно председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Лисковичу. Звонки принимаются с 10.00 до 13.00.
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В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич
Новости Беларуси. Строительство дорог, начисление зарплат, благоустройство. Поделиться своими проблемами белорусы могут с представителями Администрации...
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