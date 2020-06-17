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Несут службу, оставаясь в тени

17.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Их можно сравнить с великими гроссмейстерами за способность просчитывать наперед ходы противника. Только не для того, чтобы выиграть шахматную партию. Их задача — обеспечить охрану и общественный порядок. Умение «читать» людей помогает сотрудникам изолятора временного содержания и конвойного подразделения отдела внутренних дел райисполкома безукоризненно исполнять свой служебный долг.

Вчера правоохранители, как правило, остающиеся в тени, отметили День образования специальных учреждений и конвойных подразделений органов внутренних дел. 85-летний юбилей службы стал приятным поводом для встречи с начальником ИВС Дмитрием Мироновым.

Несут службу, оставаясь в тени

Обязанности по надежной охране и сопровождению правонарушителей в суды приказом комиссариата внутренних дел БССР были закреплены за органами милиции 16 июня 1935 года. С годами обязанности сотрудников специальных учреждений и конвойных подразделений органов внутренних дел претерпели изменения, однако суть их не изменилась.

– Наша служба выполняет широкий спектр обязанностей, которые включают в себя охрану, надзор, конвоирование подозреваемых, в отношении которых проводятся следственные действия, – рассказывает Дмитрий Миронов. – Милицейское сопровождение осуществляется до момента передачи человека плановым конвоям внутренних войск.

В ИВС круглосуточно, сменяя друг друга, охраняют и контролируют задержанных, обеспечивают их быт милиционеры-дежурные Дмитрий Шведов, Игорь Черняков и Степан Прищепчик.

Конвойное подразделение – это милиционеры-конвоиры Василий Мыльник, Дмитрий Ралков и милиционер-водитель Игорь Антипов. Эти сотрудники осуществляют повседневную работу с содержащимися в изоляторе: доставляют в суд на рассмотрение административных и уголовных дел, сопровождают на доследственные действия.

Дмитрий Миронов руководит коллективом второй год. Однако его богатый трудовой опыт позволяет грамотно координировать действия сотрудников. Начинал Дмитрий службу в органах внутренних дел в 1998 году участковым инспектором милиции, продолжительное время был следователем, более 10 лет служил старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска.

– Как и любая другая, служба в изоляторе временного содержания имеет некоторые особенности, – говорит Дмитрий Миронов. – Здесь мы круглосуточно находимся бок о бок с непростой категорией людей, а потому необходимо ежеминутно держать руку на пульсе.

В ИВС помещаются люди, задержанные за административные правонарушения, а также заключенные под стражу за совершение преступлений. Первое, что должен сделать сотрудник, — досконально изучить всю имеющуюся информацию о человеке, чтобы знать, на что он способен и что от него можно ожидать.

– Емкое высказывание «знание – сила» можно считать девизом нашей службы, – рассуждает Дмитрий Миронов, – ведь, предугадав действия задержанного, сотрудник не только не допустит побега из-под стражи, но и мгновенно отреагирует на его возможные попытки причинить вред себе или милиционеру.

А отсутствие подобных чрезвычайных происшествий служит доказательством компетентности, ответственности и верности своему долгу сотрудников ИВС отдела внутренних дел райисполкома.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Их можно сравнить с великими гроссмейстерами за способность просчитывать наперед ходы противника. Только не для того, чтобы выиграть шахматную партию.
 
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