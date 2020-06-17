Источник материала: Новости Волковыска

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико заявил, что если победит на выборах, то вернет Конституцию 1994 года. Об этом политик рассказал польской газете Rzeczpospolita.

Конституция 1994 года ограничивает полномочия президента и разрешает занимать пост президента не более двух сроков.

На посту президента Бабарико обещает опираться не на приказы, а на инициативу людей. Политик пообещал нанимать умных людей, которые подскажут ему, что делать.

Отвечая на вопрос, какие три ключевых события в истории Беларуси особо важны, Бабарико подчеркнул, что это события, которые повлияли на формирование белорусской государственности.