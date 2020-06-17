Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико заявил, что если победит на выборах, то вернет Конституцию 1994 года. Об этом политик рассказал польской газете Rzeczpospolita.
Конституция 1994 года ограничивает полномочия президента и разрешает занимать пост президента не более двух сроков.
На посту президента Бабарико обещает опираться не на приказы, а на инициативу людей. Политик пообещал нанимать умных людей, которые подскажут ему, что делать.
Отвечая на вопрос, какие три ключевых события в истории Беларуси особо важны, Бабарико подчеркнул, что это события, которые повлияли на формирование белорусской государственности.
«Первое – коронация литовского правителя Миндовга, второе – провозглашение независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году, а третее – создание белорусского государства после распада Советского Союза. В качестве примера негативного события я бы назвал разделы Речи Посполитой», – сказал Бабарико.