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В мультфильме «Ну, погоди!» появятся трое новых героев
Источник материала: ОНТ
Киностудия «Союзмультфильм» представила изображение трех новых героев мультфильма «Ну, погоди!». Об этом
Первые серии мультфильма выйдут в формате 3D конце этого лета, где будут новые герои – барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля. Сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. Предполагается, что в первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по семь минут.
Фото:
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Киностудия «Союзмультфильм» представила изображение трех новых героев мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает «РИА Новости». Первые серии мультфильма выйдут...
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