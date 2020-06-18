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В мультфильме «Ну, погоди!» появятся трое новых героев

18.06.2020 08:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В мультфильме «Ну, погоди!» появятся трое новых героев

Киностудия «Союзмультфильм» представила изображение трех новых героев мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает «РИА Новости».

Первые серии мультфильма выйдут в формате 3D конце этого лета, где будут новые герои – барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля. Сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. Предполагается, что в первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по семь минут.

Фото: ruposters.ru

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Киностудия «Союзмультфильм» представила изображение трех новых героев мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает «РИА Новости». Первые серии мультфильма выйдут...
 
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