«Вечерний Могилев» опубликовал открытое письмо в Минздрав. Против контрацепции, абортов, ЭКО и информационных стендов про СПИД









«Вечерний Могилев» открытое письмо в Министерство здравоохранения. Директор благотворительного фонда, пролайф-организации «Открытые сердца» Владислав Волохович опубликовал на сайте газетыоткрытое письмо в Министерство здравоохранения.





В полутора тысячах слов Волохович предложил чиновникам радикально пересмотреть подход к вопросам «материнства и детства, традиционных семейных ценностей». По словам Волоховича, связано это с «обсуждением национальной стратегии планирования семьи».





«Открытые сердца» призывают Минздрав «прекратить агрессивно навязывать контрацепцию: как на приеме врача, так и на различных информационных мероприятиях, беседах и т.д., включая профилактику ВИЧ».





По мнению директора фонда, один из путей — запретить размещать презервативы и лубриканты на кассах магазинов.





«Инструкции Минздрава по поводу размещения презервативов во всех продуктовых магазинах на уровне детских глаз являются совершенно деструктивным явлением для национальной демографической безопасности», — уверен Волохович.





Кроме того, благотворительный фонд возмущен визуальными методами профилактики СПИД/ВИЧ.





«Просим также обратить внимание на беспрепятственное распространение непристойных плакатов, буклетов и щитов в связи с проблемой СПИДа. Нас беспокоит указание на таких плакатах презервативов, шприцов, возможности гомосексуальных контактов и случайных половых связей», — указано в открытом письма в Минздрав.





Недвусмысленно статья в газете выступает против ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). В качестве довода, «Открытые сердца» приводят цифры, согласно которым «в 1970-м году в Беларуси было 10 тыс. детей-инвалидов, теперь — 30 тыс».





«Сколько из них зачаты при помощи ЭКО?» — спрашивает Волохович. — «Реальный вред процедуры ЭКО и суррогатного материнства для здоровья женщин и детей в конечном счете выльется в дополнительную нагрузку на республиканский бюджет ввиду неизбежных мер по психологической, психиатрической и медицинской помощи для матерей и, особенно, детей, родившихся с помощью ЭКО и суррогатного материнства».





Отдельно в статье критикуются аборты. Владислав Волохович в тексте несколько раз просит ужесточить контроль за ними, а также предоставить врачам-акушерам право выбора не делать аборт.





«Необходимо публичное обсуждение и профессиональная диск сия относительно абортов как практики узаконенного убийства детей, что приводит к высокому уровню разводов в семьях и появлению проблем со здоровьем у женщин», — считает директор фонда.





В качестве альтернативы Волохович предложил включить в «работу по профилактике абортов, формированию здоровой атмосферы для деторождения на постоянной основе такие положительно зарекомендовавшие себя просемейные и жизнезащитные организации, как Центр „Матуля“, „Мамалето“, „Радзіма“, а также представителей равославной и Католической церкви».



