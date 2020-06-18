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Руководство Администрации Президента продолжает выездные приемы граждан

18.06.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Руководство Администрации Президента продолжает выездные приемы граждан

Помочь решить проблемы людей в каждом регионе страны. Качество строительства, выплата пенсий и пособий, благоустройство и медобслуживание – это лишь некоторые из вопросов, с которыми обращаются к представителям Администрации Президента. На этой неделе они продолжают выездные приёмы и прямые телефонные линии.




Сегодня в Островце людей выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. А жители Миорского района смогут задать вопросы начальнику главного управления кадровой политики Юрию Кривошееву. В пятницу, 19 июня, обращения по телефону и лично в Слониме будет принимать начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко.

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Помочь решить проблемы людей в каждом регионе страны. Качество строительства, выплата пенсий и пособий, благоустройство и медобслуживание – это лишь некоторые из...
 
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