В Twitter появилась функция голосовых сообщений

Источник материала: Tut.by

Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений. Об этом сообщается на сайте компании. Длительность каждого голосового твита не должна превышать 140 секунд, передает РБК.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice! Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — сообщили компании.

Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если твит будет длиннее 140 секунд, платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст из них тред.

Пока что новой функцией может воспользоваться только ограниченное число пользователей, которые используют устройства с iOS, уточнили в компании. В ближайшие недели функция будет доступна для всех пользователей с iOS. Когда возможность записывать голосовые сообщения будет доступна и на других платформах, в компании не уточнили.

Ранее, в марте, Twitter начала тестировать новый формат сообщений, они получили название fleets. Как пояснили в компании, такие сообщения исчезают через 24 часа и не получают ретвиты, лайки или публичные ответы. Эксперимент с fleets начали в Бразилии.